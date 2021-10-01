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Минюст признал издание «Журналист — иностранный агент» иноагентом
Политика
Минюст признал издание «Журналист — иностранный агент» иноагентом
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 октября. Издание «Журналист — иностранный агент» получило статус СМИ, включенного в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иноагента. Такое решение принял Минюст РФ.

Ведомство распорядилось пополнить реестр иностранных СМИ-иноагентов. Издание «Журналист — иностранный агент» стало 73-м в соответствующем перечне. В списке также присутствуют отдельные журналисты.

Людмила Савицкая (включена в перечень физлиц, выполняющих функции иностранного агента) является создателем ресурса. В Минюсте отметили, что речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для лиц, которые включены в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности.

«Важные иноагенты» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) ранее пополнили реестр ресурсов, действующих в интересах других стран. Минюст пояснил, что организацию создали физлица, которые находятся в списке иноагентов.

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