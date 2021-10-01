Жители Ирака вышли на митинг в память о жертвах протестов 2019 года

Багдад, 1 октября. Сотни граждан Ирака вышли на улицы столицы республики во вторую годовщину масштабных протестов, при разгоне которых погибли порядка 500 человек.

Иракцы почтили память жертв, пройдя с иракскими флагами и портретами убитых к багдадской площади Тахрир — она в октябре 2019 года стала эпицентром восстания. Колонну сопровождали сотрудники иракских сил безопасности.

Митингующие призвали власти провести тщательное расследование событий двухгодичной давности. «Когда мы увидим убийц за решеткой?», «Нет коррумпированным партиям, нет коррумпированным политикам», гласили надписи на плакатах демонстрантов.

Siguen las protestas en Baghdad https://t.co/UKStIcDk0G — Dídac Medrano ???? ???????? (@DidacMedrano) October 1, 2021

Кровавый октябрь

Протесты, получившие название «октябрьской революции», начались в Ираке 1 октября 2019 года. Тогда жители республики вышли на улицы, потребовав борьбы с коррупцией, снижения уровня безработицы, улучшения работы коммунальных служб. Ключевым требованием граждан была отставка премьер-министра страны Аделя Абдула Махди.

Акции, призывы к которым распространялись в социальных сетях, затронули в основном столицу Багдад, а также южные районы страны. Впоследствии к ним присоединились представители курдской общины в северной провинции Киркук.

On October 1, 2019, the first protests of the Tishreen Protests broke out in Tahrir Square.



Despite all the bloodshed and intimidation, Iraqis are still demonstrating, saying “two years later and we still want a homeland.”



Long live the movement. May the martyrs rest in power. pic.twitter.com/JqfHMSSgkR — Iraq Tweets ???????? (@Iraq_Tweets) October 1, 2021

Довольно скоро митинги переросли в беспорядки и столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Последние для разгона демонстраций начали применять боевые патроны и слезоточивый газ. В столице был введен комендантский час, а на 75% территории страны пропал доступ в интернет — таким образом власти решили не допустить дальнейшего роста народных волнений и помешать организаторам акций координировать действия.

Через несколько дней беспорядков премьер Махди призвал иракцев к спокойствию, пообещав провести реформы. Однако на этом волнения не закончились: из Багдада стали поступать сообщения о гибели нескольких гражданских и силовиков неустановленными снайперами. В дальнейшем количество жертв лишь продолжило расти, а протестующие начали поджигать административные здания.

Anti-government protests renewed in Iraq a day after Prime Minister Adel Abdul-Mahdi said he would resign. pic.twitter.com/KFtT3ihOLR — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 30, 2019

Первая волна беспорядков завершилась 9 октября — когда был объявлен трехдневный траур по жертвам случившегося. Однако с 25 октября столкновения возобновились, крупные беспорядки охватили Багдад, Ан-Насырию, Кербеллу.

Хотя 31 октября Махди объявил, что подаст в отставку при условии наличия альтернативной кандидатуры, протесты стихли лишь к концу декабря. Сам чиновник действительно покинул свой пост 1 декабря, впоследствии эту должность занял действующий глава кабмина Мустафа аль-Казыми.

В общей сложности жертвами протестов 2019-го стали не менее 496 человек. Еще как минимум 20 тысяч получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших — в том числе видные политические активисты, в гибели которых рядовые иракские граждане обвиняют республиканские власти или представителей проиранского ополчения.

Старые проблемы

Митинг в Багдаде прошел всего за несколько дней до внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 10 октября. При этом перспективы голосования нельзя назвать радужными: в большинстве своем население намерено бойкотировать избирательный процесс.

I doubt anyone expects the upcoming #IRAQ elections to change the political system. https://t.co/fjZhPRGu6J — Arwa Ibrahim (@arwaib) September 20, 2021

Жители уверены, что выборы не принесут стране желаемых перемен, а их результат заранее определен. Традиционные партии, которые находятся у власти на протяжении длительного времени, обвиняются в покупке голосов и кумовстве. Несмотря на то, что в гонке также принимают политические объединения, созданные по итогам протестов 2019-20 годов, в их победу иракцы верят с трудом.

Предполагаемая явка на выборах вряд ли превысит 30%, считают местные аналитики. Между тем в списки избирателей включены 25 миллионов граждан Ирака, которым предстоит избрать 329 депутатов.

Причина апатии населения кроется в сохраняющейся нестабильности государственной экономики, а также коррумпированности иракского правительства, которое народ считает малоэффективным.