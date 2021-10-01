WSJ: недостаток хранилищ газа в Британии усугубляет риски мирового дефицита топлива

Лондон, 1 октября. Малое количество хранилищ газа в Великобритании усугубляет риски мирового дефицита топлива и вызывает опасения, что энергоносителей не хватит, передает The Wall Street Journal.

Представители энергетической отрасли в целом высоко оценивают быстрый переход Соединенного Королевства к возобновляемым источникам энергии, благодаря которым удастся сократить уровень выбросов парниковых газов на 44%. При этом ситуация с дефицитом хранилищ указывает на то, что властям нужно внимательно контролировать процесс декарбонизации экономики.

Цены на природный газ тем временем бьют новые исторические рекорды. Глобальный спрос на голубое топливо связан в первую очередь с открытием мировых экономик после локдаунов, введенных в период пандемии коронавируса. Уменьшению запасов топлива способствовали некоторые факторы, в том числе нетипичные погодные условия.

Высокие газовые котировки привели к тому, что пять небольших энергетических компаний Великобритании были вынуждены прекратить работу. Согласно прогнозу аналитиков, из 70 подобных предприятий к концу текущего года может остаться только десять.