Экс-бойфренд Кейт Мосс Пит Доэрти женился спустя два дня после помолвки

, 1 октября. Британский рок-музыкант Пит Доэрти сыграл свадьбу с возлюбленной Катей де Видас. Торжественная церемония состоялась во Франции меньше, чем через неделю после помолвки.

Пит Доэрти уже восемь лет живет во Франции с избранницей Катей де Видас, однако лишь недавно артист решился связать себя узами брака. Однако в этот раз он не стал тянуть и женился на возлюбленной спустя два дня после помолвки. Молодожены не стали афишировать свою свадьбу, однако праздничные фото появились в Сети благодаря друзьям пары. Так, сестра музыканта Эми Джо Доэрти показала кадры с вечеринки.

«Они просто взяли и сделали это!» — поделилась сестра звезды.

Судя по кадрам, свадьба рок-звезды прошла скромно и по-семейному. Доэрти оставил карьеру в отношениях с де Видас и нашел способ побороть наркозависимость.

Музыкант прославился благодаря участию в рок-группе The Libertines — затем он успел побывать в составе не одного коллектива. Однако наиболее внимание он привлек, когда завоевал модель Кейт Мосс. Звезды неоднократно расставались и даже вместе обращались в реабилитационный центр, но в итоге бурный роман обернулся расставанием.

Ранее в Петербурге состоялась свадьба наследника династии Романовых. Георгий Романов венчался с невестой-итальянкой в Исаакиевском соборе.