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СК просит суд ограничить Фургалу срок ознакомления с материалами его дела

  /   Обновлено: 01 октября 2021 17:46
Происшествия
СК просит суд ограничить Фургалу срок ознакомления с материалами его дела
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 октября. Следствие ходатайствует перед судом об ограничении экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу сроков ознакомления с материалами его дела до 15 октября.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Басманного районного суда российской столицы, в ведомство поступили материалы по ходатайству следователя об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела Сергею Фургалу и представителям стороны защиты.

Рассмотрение вышеуказанного ходатайства состоится 4 октября в 15:00 по московскому времени. Кроме того, следствие ходатайствует перед судом об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела до 15 октября обвиняемым Карепову, Кадырову и их защитникам. Даты данных судебных заседаний пока что назначены не были.

Ранее адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил о продлении его подзащитному срока ареста еще на два месяца.

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уголовное дело хабаровский край сергей фургал
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