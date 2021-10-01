СК просит суд ограничить Фургалу срок ознакомления с материалами его дела

Москва, 1 октября. Следствие ходатайствует перед судом об ограничении экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу сроков ознакомления с материалами его дела до 15 октября.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Басманного районного суда российской столицы, в ведомство поступили материалы по ходатайству следователя об установлении определенного срока для ознакомления с материалами уголовного дела Сергею Фургалу и представителям стороны защиты.

Рассмотрение вышеуказанного ходатайства состоится 4 октября в 15:00 по московскому времени. Кроме того, следствие ходатайствует перед судом об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела до 15 октября обвиняемым Карепову, Кадырову и их защитникам. Даты данных судебных заседаний пока что назначены не были.

Ранее адвокат Фургала Михаил Карапетян заявил о продлении его подзащитному срока ареста еще на два месяца.