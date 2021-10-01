Пользователи Instagram пришли в восторг от пения Виталия Кличко на концерте

Киев, 1 октября. Мэр Киева Виталий Кличко, известный своими высказываниями, исполнил композицию «Однажды я стану мэром» на концерте украинской группы «Карта свiту».

Композиция была представлена широкой аудитории летом. Она состоит из самых известных цитат Кличко. В песне ведется диалог между вокалистом, который планирует занять пост мэра и действующим градоначальником. Вскоре после релиза он записал дуэт с коллективом.

Во время недавнего концерта «Карта свiту» одним из гостей мероприятия стал украинский политик. Он вышел на сцену, чтобы поздравить коллектив, и исполнил несколько строчек из хита. После выступления Кличко опубликовал видео, которое высмеяли пользователи Instagram.

Широкую известность и огромную любовь публики Кличко получил благодаря своим крылатым фразам. В одном из них он заявил о беседах между погибшими демонстрантами и полицейскими. Однако самое известное выражение касалось будущего Украины.

«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», — заявил Кличко в одном из публичных выступлений.

Кроме политической карьеры мэр Киева известен также как чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC и WBO. Ранее он рассказал о подаренном символическом поясе украинскому боксеру Александру Усику.