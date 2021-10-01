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«Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Доминиканскую Республику

  /   Обновлено: 01 октября 2021 17:33
Общество
«Аэрофлот» возобновил регулярные рейсы в Доминиканскую Республику
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Москва, 1 октября. Компания «Аэрофлот» с 1 октября запускает регулярные полеты в Доминиканскую Республику. Об этом рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Рейсы по маршруту Москва — Пунта-Кана — Москва изначально будут осуществляться по пятницам и воскресеньям. С ноября добавятся перелеты по средам. Таким образом, россияне смогут улететь в страну в один из трех дней недели.

Отмечается, что полеты будут выполняться на самом современном широкофюзеляжном самолете — Airbus A350. Салон лайнера обустроен в трехклассной компоновке. Бизнес включает 28 пассажирских мест, комфорт — 24 места, а эконом — 264. На всех уровнях обслуживания установлена современная мультимедийная система, а пассажирам предоставляется услуга «Интернет на борту».

При регистрации на первый рейс в Доминикану пассажирам устроили настоящий праздник. В аэропорту Шереметьево звучала музыка, артисты исполняли латиноамериканские танцы. Кроме того, на борту все получили подарки.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» запустила регулярные рейсы из Москвы на египетские курорты Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Для российских туристов египетские курорты являются одним из самых излюбленных мест отдыха.

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