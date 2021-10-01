Турсектор Туниса потерял более 1,7 млрд долларов от последствий пандемии COVID-19

Тунис, 1 октября. Размер убытков, понесенных туристическим сектором республики в результате кризиса, вызванного последствиями пандемии коронавируса, составил порядка 5 млрд динар (около 1,78 млрд долларов). Такую сумму озвучил глава профильного управления Мухаммад Муаз Бельхассин.

Чиновник отметил, что на отрасли негативно сказалось решение Франции и ряда европейских стран внести Тунис в красный список. По его словам, несмотря на сложную ситуацию, с начала до 20 сентября текущего года государству удалось привлечь 1,6 млн отдыхающих.

Генеральный директор Национального управления по туризму подтвердил, что в 2020-м объем инвестиций в сектор составил 294 млн динаров (порядка 105 млн долларов). Проекты полностью завершены.

Бельхассин уверен, что в следующем году страна сможет вернуться к допандемическому уровню. Это возможно в случае ускорения вакцинации населения и утверждения нового плана по восстановлению отрасли.

Между тем ситуация с коронавирусом в стране остается тяжелой. Отчасти это связано с ошибочными действиями руководства профильного ведомства. В июле министра здравоохранения Фаузи Мехди уволили за принятие популистских и преступных решений.

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