Голкипер «Спартака» Максименко прокомментировал волевую победу в матче ЛЕ с «Наполи»

Неаполь, 1 октября. Вратарь «Спартака» Александр Максименко отреагировал на победу красно-белых в матче второго тура группового этапа Лиги Европы с итальянским «Наполи».

Московский «Спартак» накануне сенсационно переиграл «Наполи» в гостевом поединке Лиги Европы. Встреча на стадионе «Диего Арманда Марадона» завершилась победой красно-белых со счетом 3:2. После матча голкипер красно-белых Александр Максименко в stories своего Instagram-аккаунте восхитился игрой партнеров по команде, опубликовав фотографию из Неаполя.

«Что за игра! Что за команда! Победа!» — написал вратарь на английском языке.

Дубль в составе красно-белых сделал Квинси Промес. Еще один мяч забил 21-летний полузащитник Михаил Игнатов, пишет RT. Благодаря победе «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице группы C.

Ранее Квинси Промес поднялся на 12-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». Нидерландский форвард сравнялся по голам с Алексеем Парамоновым.