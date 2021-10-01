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Российские банки обязали использовать СБП для платежей физлиц по QR-коду
Экономика
Российские банки обязали использовать СБП для платежей физлиц по QR-коду
pixabay.com

Москва, 1 октября. Регулятор ввел новое требование для системно значимых банков с 1 октября. Они будут обязаны задействовать систему быстрых платежей (СБП) для оплаты покупок физлицами по QR-коду.

Кредитные организации с 1 октября должны обеспечить людям возможности расплачиваться через СБП за товары и услуги с использованием реквизитов перевода в электронной форме, в том числе в виде кода. Это условие не распространяется на платежи за жилые помещения и коммунальные услуги, пояснили в Банке России.

Также СБП следует сделать опцией выбора при платежах компаний и индивидуальных предпринимателей в пользу физических лиц (кроме выплаты зарплаты и платежей юрлиц, счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства).

ЦБ ранее сообщал, что межграничные денежные переводы по номеру телефона могут заработать в рамках СБП уже в 2022 году.

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