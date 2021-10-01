Во владимирской ОДКБ внедрили новую методику лечения ретинопатии у младенцев

Владимир, 1 октября. Патология органов зрения развивается у малышей, рожденных значительно раньше срока. Если вовремя не начать лечение, серьезные нарушения сетчатки глаза могут привести к полной и необратимой потере зрения, сообщают «Владимирские ведомости».

Еще с 2013 года во Владимирской областной детской клинической больнице начали успешно бороться с ретинопатией у недоношенных детей с помощью лазерной коагуляции аваскулярных зон сетчатки. Этот метод помогает блокировать патологические изменения на сетчатке глаза и сохраняет малышу зрение. В этом году в ОДКБ проведено 25 таких операций. В подавляющем большинстве случаев они дали положительный эффект. Но иногда этот метод к желаемому результату все-таки не приводил.

Для этой категории маленьких пациентов медицинская наука предложила альтернативный способ лечения с помощью препарата «Луцентис». В этом году его освоили и владимирские медики. Пациенту непосредственно в глазное яблоко вводится ингибитор васкулогенеза — вещество, которое на молекулярном уровне препятствует росту нежелательных сосудов, которые могут повредить сетчатку глаза.

На днях проведена первая операция по новой методике. Специалисты отмечают положительный результат лечения: патологические процессы блокированы, опасность потери зрения миновала. При этом ребенку не потребовалось длительное пребывание под наркозом.

Ранее ФАН рассказывал об успешной операции, проведенной башкирскими хирургами. Они спасли жизнь двухлетней девочке, страдающей от аневризмы сердца.