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Власти Чили отменили режим ЧП, введенный в стране из-за пандемии
Весь мир
Власти Чили отменили режим ЧП, введенный в стране из-за пандемии
Global Look Press  /  Marcos Moreno /Europa Pres / Keystone Press Agency

Сантьяго, 1 октября. Власти Чили сняли режим чрезвычайного положения, введенный в начале пандемии в марте 2020 года. Об этом сообщает правительство страны.

С сегодняшнего дня в Чили отменяется комендантский час, действовавший полтора года на всей территории государства. Сразу же после снятия ограничений магазины, кафе и рестораны в Сантьяго продлили свои рабочие часы.

«Мы планируем принимать клиентов до позднего времени. Надеемся, что люди привыкнут к новому графику работы», — заявил один из продавцов в столице Чили.

Правительство приняло данное решение вскоре после объявления об открытии границ для вакцинированных иностранных граждан с 1 октября. Снятие ограничений стало возможным благодаря стабильному сокращению количества заражений.

«Было необходимо использовать лучшие инструменты, которыми располагает наша страна, чтобы побороть пандемию коронавируса, ограничивая свободу и передвижение людей путем создания «санитарного кордона», введения карантина и комендантского часа. Режим чрезвычайного положения позволил взять под контроль распространение COVID-19», — заявил президент Чили Себастьян Пиньера.

Теперь правительство не сможет вводить карантинные ограничения в регионах и отдельных городах, но при этом сохранится необходимость в самоизоляции, предотвращении массовых скоплений людей и других мерах.

Пандемия в Чили

По данным Минздрава Чили, с начала пандемии в стране было зарегистрировано 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, а число жертв превысило 45 тысяч. На сегодняшний день 378 пациентов госпитализированы в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), 273 из них получают искусственную вентиляцию легких.

Чили занимает первое место в Латинской Америке по уровню вакцинации населения. Уже 88,34% жителей страны полностью привиты.

Экономическая ситуация

В августе экономика Чили выросла на 19,1% благодаря постепенному снятию ограничительных мер. По официальным прогнозам, показатель ВВП может вырасти на 9,5% по сравнению с предыдущим годом.

По данным Национального института статистики, индекс безработицы в стране снизился до 8,5% за три летних месяца. В худший период пандемии этот показатель превышал 13% экономически активного населения.

Пиньера добавил, что за последние три месяца в государстве были созданы 110 тысяч новых рабочих мест. Таким образом, в Чили были восстановлены 2/3 трудовых вакансий, которые страна потеряла из-за пандемии.

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