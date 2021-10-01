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Избранница потомка Романовых выбрала для венчания платье с шестиметровым шлейфом
Общество
Избранница потомка Романовых выбрала для венчания платье с шестиметровым шлейфом
Невские Новости  /  Светлана Дремина

Санкт-Петербург, 1 октября. Наследник Романовых Георгий обвенчался с дочерью итальянского дипломата Ребеккой Беттарини. Невеста появилась на церемонии в свадебном наряде со шлейфом длиной шесть метров.

В Исаакиевском соборе состоялось венчание потомка царской династии Романовых Георгия и его возлюбленной, итальянки Ребекки Беттарини. Торжественное мероприятие прошло с размахом — в последний раз подобная церемония проходила в период революции 1917 года.

Невеста тщательно подобрала образ для роскошной свадьбы. Витторини появилась в атласном платье, которое сочетало принты двух культур — русской и итальянской. Кроме того, ее свадебный наряд украсил шлейф, длина которого составила внушительные шесть метров. Именно в нем невеста предстала перед гостями на церемонии венчания в Исаакиевском соборе.

Мероприятие завершилось днем 1 октября. Среди присутствующих был протоиерей епархии Петербурга Александр Ткаченко, который поделился своими впечатлениями. Он отметил в беседе с корреспондентом ФАН, что событие имело историческое значение.

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