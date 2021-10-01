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Минюст РФ признал нежелательными еще три иностранные организации

  /   Обновлено: 01 октября 2021 17:20
Политика
Минюст РФ признал нежелательными еще три иностранные организации
minjust.ru  /  Министерство юстиции российской федерации

Москва, 1 октября. Еще три зарубежные организации признаны нежелательными на территории России и попали в соответствующий перечень, говорится на сайте Минюста РФ.

Речь идет о двух американских и одной европейской НПО. В списке оказались «Всемирный Институт Саентологических Предприятий»1 (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE Int.), «Церковь Духовной Технологии»1 (Church of Spiritual Technology, CST), а также «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами» (European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO).

Данные организации попали в перечень российского Минюста по статье федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». В том числе на основании решений заместителя генпрокурора России.

Минюст РФ ранее исключил ФБК3 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) из реестра иностранных агентов из-за ликвидации НКО.

1 Организация признана нежелательной в РФ.

3 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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