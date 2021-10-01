Лавров и глава МИД Армении обсудили гуманитарные вопросы по Карабаху

Москва, 1 октября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудили реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху.

Кроме этого, во время переговоров были затронуты важные вопросы по решению гуманитарных проблем в регионе.

Ранее министр обороны Армении Аршак Карапетян провел переговоры с новым командующим российским миротворческим контингентом в Карабахе Геннадием Анашкиным. Глава армянского ведомства поздравил россиянина с новым назначением. Он также отметил усилия ВС РФ в вопросе стабилизации военно-политической ситуации в регионе и эффективность миротворческой миссии.