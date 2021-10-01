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Политолог Гвритишвили: Саакашвили намерен спровоцировать беспорядки в Грузии

  /   Обновлено: 01 октября 2021 17:12
Политика
Политолог Гвритишвили: Саакашвили намерен спровоцировать беспорядки в Грузии
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Коцаба

Москва, 1 октября. Информация о возвращении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на родину, скорее всего, не соответствует действительности, считает политолог Игорь Гвритишвили.

По словам эксперта, это уже не первый раз, когда политик делает подобные заявления. Саакашвили еще несколько дней назад опубликовал фотографию авиабилета до Тбилиси на вечер 2 октября.

«Сообщение Саакашвили о якобы его приезде в Грузию — это, скорее всего, фейк», — отметил политолог.

Игорь Гвритишвили подчеркнул, что бывший грузинский лидер пытается спровоцировать беспорядки в родной стране. В видеообращении Саакашвили уже призвал своих сторонников выйти на улицы Тбилиси 3 октября. Однако эта провокация не повлияет на результаты выборов в Грузии, заключил эксперт.

Как стало известно ранее, грузинский телеканал «Имеди» сообщил о местонахождении Саакашвили. По информации журналистов, политик не покидал территорию Украины.

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