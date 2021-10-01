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Украина планирует за два года построить стену вдоль границы с Россией и Белоруссией

  /   Обновлено: 01 октября 2021 17:32
Политика
Украина планирует за два года построить стену вдоль границы с Россией и Белоруссией
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Киев, 1 октября. Киевские власти проведут модернизацию участков государственной границы с Россией и Белоруссией, сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Планируется, что работы будут выполнены в течение 2022-2023 годов. Для реализации проекта понадобится 17 миллиардов гривен.

«Мы сейчас другие, чем восемь лет назад. Государство приложит все усилия и финансы, чтобы обустроить наконец участок границы с Россией и Беларусью», — приводит его слова пресс-служба МВД.

Вместе с тем спикер добавил, что на границе будут оборудованы новые инженерные сооружения. Стоит отметить, что бюджет пока не согласован с кабинетом министров.

Денис Монастырский занял пост главы МВД после отставки Арсена Авакова. Ранее он возглавлял комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

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