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Режиссер Корявов: У Евгения Сидихина есть то, чем многие молодые актеры не владеют
Шоу-бизнес
Режиссер Корявов: У Евгения Сидихина есть то, чем многие молодые актеры не владеют
ТАСС  /  Саяпин Владимир

Москва, 2 октября. Советский и российский актер театра и кино, телеведущий, участник боевых действий в Афганистане Евгений Сидихин сегодня празднует свой 57-й день рождения. Своими поздравлениями в адрес именинника в беседе с ФАН поделился кинорежиссер, сценарист, продюсер Дмитрий Корявов.

Собеседник рассказал о своих впечатлениях от работы с актером на своем проекте «Большой артист».

«Он — очень глубокий драматический актер. Умеет быть разным, внутренне перевоплощаться, проживать, находить неожиданные краски. Это очень важно. Сегодня не так много актеров, которые владеют искусством перевоплощения. Евгений в этом плане мастер. Многие играют сами себя, хотя названия персонажей разные. На площадке всегда готов, всегда знает текст, держит его. Молодые по этой части нередко грешат», — сообщил кинорежиссер.

Дмитрий Корявов также назвал еще одну примечательную, на его взгляд, черту Евгения Сидихина.

«Он — невероятный трудоголик. У нас была ситуация, когда ему было нужно попасть к нам на площадку, а он снимался параллельно в еще одном фильме. Ему пришлось «отмахать» на машине 600 километров, сниматься у нас четыре часа и проехать назад 600 километров», — поведал собеседник ФАН.

Режиссер Корявов: У Евгения Сидихина есть то, чем многие молодые актеры не владеют
Кадр из сериала « Большой артист»  / 

В завершение он поделился своими сердечными пожеланиями в адрес именинника.

«Прежде всего, как сейчас всем желаю, здоровья! Кроме того, везения! Пусть они совпадают вместе. На «Титанике» все были здоровые, а везения не хватило. Пусть будут здоровы и счастливы все его родные и близкие люди. Я знаю, что он заботливый отец. Ну, и само собой, интересных ролей. Желаю еще раз с ним поработать», — подытожил Дмитрий Корявов.

Ранее режиссер Сергей Мезенцев через ФАН поздравил с днем рождения актера Александра Галибина. По словам собеседника, артист представляет собой мастера старой школы, что в наше время встречается редко.

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