Жириновский одобрил идею правительства направить треть госбюджета на социальные расходы

Москва, 1 октября. Предложение Правительства Российской Федерации направить треть государственного бюджета на социальные расходы является правильным, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Политик одобрил распределение бюджетных средств на 2022–2024 года. Его высказывание приводит Telegram-канал ЛДПР. По словам Жириновского, одна из главных целей государственного бюджета — это обеспечение достойного уровня жизни всех слоев населения страны.

«Почти треть бюджета уйдет на социальные расходы. Это нас радует. У государства достаточно ресурсов, чтобы мы жили хорошо. Но не надо отдавать наши богатства другим странам. Продавать — пожалуйста, за предоплату. Долги не прощать. В долг не давать», — заявил политик.

Ранее Владимир Жириновский поделился соображениями об организации общественной жизни и господдержки в России в «постковидную» эпоху. В первую очередь власти должны помогать женщинам и детям, приводит слова политика Федеральное агентство новостей.