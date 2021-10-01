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Симоньян резко ответила на обвинения в «пропаганде» главы Союза журналистов Германии Юбераля

  /   Обновлено: 01 октября 2021 17:08
Политика
Симоньян резко ответила на обвинения в «пропаганде» главы Союза журналистов Германии Юбераля
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 1 октября. Нападки главы Союза журналистов Германии Франка Юбераля на RT получили решительный отпор. Немца поставила на место главред Russia Today Маргарита Симоньян.

Юбераль обрушился на российские СМИ с нападками после блокировки на Youtube каналов RT DE и FDP, принадлежавших немецкоязычной редакции российской компании. Репортер заявил, что RT не имеет ничего общего с настоящей журналистикой и приписал отечественному изданию «пропаганду и распространение дезинформации». Не обошел глава Союза журналистов ФРГ вниманием и лично Симоньян. Немец выразил уверенность, что все свои высказывания она согласовывает с Кремлем. Главред RT решила не воздерживаться от дискуссии и резко ответила Юбералю.

«Граждане. Ничего из своих резких заявлений – от призывов вернуть Донбасс до требований закрыть Deutsche Welle – я не согласовываю ни с кем, кроме собственной совести. Завидуйте» — дерзко парировала российская журналистка.

Читатели Telegram-канала Маргариты Симоньян выразили ей поддержку. По их мнению, Германия, прячущаяся за спиной IT-гиганта Google, ведет себя чересчур нахально и вызывающе.

«Они (немецкие журналисты. — Прим. ФАН) просто судят по себе, поэтому им и в голову не приходит, что кто-то известный может что-то сказать или сделать без отмашки сверху!» — написала Залина.

«Если у них (в Германии. — Прим. ФАН) председатель журналистов такое утверждает — немецким журналистам нет места в России. Это должно быть однозначно!» — согласилась пользователь под ником Аленка.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян открыто призвала заблокировать на территории России немецкие СМИ. По ее словам, санкциями против западных СМИ Москва докажет, что у нее есть самоуважение.

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Все новости / Политика / Симоньян резко ответила на обвинения в «пропаганде» главы Союза журналистов Германии Юбераля
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