«США: преступления без наказания» с Мирой Тэрада. Часть четвертая

ФАН совместно с Фондом борьбы с репрессиями (ФБР) продолжает серию программ, посвященных репрессивной политике США на своей территории и за рубежом.

Сегодняшний выпуск посвящен одной из самых важных проблем США, которая существовала на протяжении всей истории этой страны и никуда не исчезла. Расизм. Стране, которая стремится навязать всему миру всеобщее равноправие, следовало бы позаботиться о том, чтобы более 40 миллионов ее граждан не чувствовали себя подавленными и угнетенными.

Многие знают о движении за права чернокожих Black lives matter, сокращенно BLM, и о том, что происходило в США после убийства полицейскими Джорджа Флойда. И у многих могло сложиться предосудительное отношение к этой борьбе, ведь масштаб беспорядков очевидно не сопоставим с причиной в виде случайной смерти не самого добропорядочного гражданина от рук полицейского.

Мы предлагаю вам взглянуть на эту проблему более широко и комплексно и увидеть ее такой, какой ее видят внутри американского общества.