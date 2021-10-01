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Энергоэксперт Пикин назвал условие падения цен на нефть в «катастрофических масштабах»

  /   Обновлено: 01 октября 2021 17:06
Экономика
Энергоэксперт Пикин назвал условие падения цен на нефть в «катастрофических масштабах»
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 октября. Падение цен на нефть в катастрофических масштабах возможно в том случае, если декарбонизация в странах будет утверждена на законодательном уровне.

Большинство государств уже заявили о декарбонизации, заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире Общественной Службы Новостей. В ближайшие десять лет, по его словам, пройдет пик спроса на черное золото.

«Нужно создать новую программу к концу этого года по изменению экономики. Мы говорим не про прогноз даже, это сценарные условия, вопрос только в сроке реализации. То, что мы должны менять экономический уклад, это очевидно, иначе у нас уйдет половина экономики и большая часть экспорта», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, необходимо корректировать цепочки формирования стоимости энергоресурсов, а также переходить на поставки других видов топлива. Наиболее распространенной в настоящий момент является водородная стратегия, добавил Пикин.

Минфин РФ ранее сообщил о возможном падении нефтяных котировок. Международное энергетическое агентство допустило снижение цены до 35 долларов за баррель к 2030 году с негативной тенденцией к еще большему уменьшению.

Первый проректор ВШЭ Лев Якобсон не видит угрозы фатального разрушения российской экономики, если вовремя увидеть перспективы обрушения стоимости черного золота. Временной ресурс для маневра еще есть, цитирует его «ФедералПресс».

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