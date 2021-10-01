Политолог Макеева оценила желание Украины изменить расстановку сил в Европе

У Украины нет ни специалистов, ни технических возможностей, чтобы изменить расстановку сил в Европе, особенно в газовых вопросах. Об этом ФАН рассказала политолог Наталья Макеева.

Занять место РФ

Украина в будущем может стать для Германии основным поставщиком водорода и иметь такое же политическое влияние в «газовых» вопросах, как Россия на данный момент. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

По его мнению, развитие водородной энергетики на Украине можно назвать не просто путем создания альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен изменить расстановку сил в Европе.

«В перспективе Украина в отношениях с Германией может занять то место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа», — сказал Кулеба.

mfa.gov.ua / Пресс-служба МИД Украины

При этом он заметил, что Киев ни в коем случае не должен рассматривать водород как исключительно экономический проект.

Страна в руинах

«Киев бредит по тяжелой. С таким же успехом они могут объявить о возможных поставках в Европу марсианского плутония или лунной пыли. Все, что говорится украинскими официальными лицами, давно пора перестать воспринимать всерьез. Украина может поставлять куда бы то ни было только уголь и сланцевый газ, уничтожая при этом природу и фатально ухудшая экологическую обстановку», — пояснила Наталья Макеева.

По ее словам, водородная энергетика — то, над чем уже много лет бьются ученые всего мира. Но до сих пор значительно дальше лабораторных образцов человечество не продвинулось. Эту сферу пока так и не получилось поставить на поток. Когда-нибудь в этой области произойдет прорыв, но крайне маловероятно, что сделает его Украина, из которой уехали многие специалисты.

«В стране лежит в руинах все, что может лежать. А изготовление водорода Украиной в промышленных масштабах может привести к катастрофе. Эта страна переживает деиндустриализацию. Им бы то, что пока работает, сохранить. А не пытаться запустить опасное производство, продукция которого к тому же пока вряд ли найдет потребителя. В принципе, в том, что такие заявления звучат, есть определенная логика. Зеленский — шоумен, комик, играющий роль президента. Ну и почему бы другим местным чиновникам не уподобляться ему? Подчиненные подражают шефу, это вполне понятная ситуация», — добавила Наталья Макеева.

/ Аббас Джума

Она напомнила, что Владимир Зеленский, который шел на выборы как «президент мира», продолжил дело Петра Порошенко. Вооруженные силы Украины продолжают убивать людей, обращает внимание Макеева.

«В последнее время обстрелы усилились. И разговоры об украинском водороде для Европы закономерной улыбки не вызывают», — заключила Наталья Макеева.

В то же время Венгрия с октября начнет получать российский газ из трубопровода «Турецкий поток» в обход Украины. Голубое топливо будет поставляться через газотранспортную систему Болгарии и Сербии.