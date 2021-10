Комиссия Минюста США обвинила ФБР в незаконной слежке за американцами

Вашингтон, 1 октября. Министерство юстиции США в ходе проведенного расследования выявило массовые нарушения, в получении разрешений на негласное наблюдение за гражданами со стороны ФБР.

Об этом в ходе состоявшихся во вторник слушаний, сообщил Генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц. По его словам, результаты аудита, который был начат после прошлогоднего отчета, в котором изучалась слежка ФБР за бывшим советником по внешней политике кампании Трампа Картера Пейджа, выявила многочисленные нарушения со стороны ФБР в ходе получения разрешений на подобные действия.

