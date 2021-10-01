Комиссия Минюста США обвинила ФБР в незаконной слежке за американцами

Вашингтон, 1 октября. Министерство юстиции США в ходе проведенного расследования выявило массовые нарушения, в получении разрешений на негласное наблюдение за гражданами со стороны ФБР.

Об этом в ходе состоявшихся во вторник слушаний, сообщил Генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц. По его словам, результаты аудита, который был начат после прошлогоднего отчета, в котором изучалась слежка ФБР за бывшим советником по внешней политике кампании Трампа Картера Пейджа, выявила многочисленные нарушения со стороны ФБР в ходе получения разрешений на подобные действия.

LATEST: Justice Department Inspector General Michael Horowitz Finds Broad Pattern of Errors in FBI Surveillance Applications. Learn more: https://t.co/BTwpPShulq pic.twitter.com/CHYHs6CsZN — Project for Privacy & Surveillance Accountability (@savingprivacy) October 1, 2021

В попытке оценить, были ли ошибки в процессе наблюдения за советником Дональда Трампа исключением или хронической проблемой, аудиторская группа Горовица сосредоточила внимание на 29 заявках на наблюдение за гражданами США или владельцами грин-карт. Которые были поданы сотрудниками Федерального Бюро Расследований в течение пятилетнего периода. В результате были выявлены многочисленные нарушения. Согласно отчету Генерального инспектора, в каждой из заявок были обнаружены в среднем 20 ошибок.

Сегодня Трамп, завтра — любой

Для каждой из 29 заявок команда Горовица проверила, были ли должным образом соблюдены процедуры для обоснования заявки.

«У нас нет уверенности в том, что ФБР выполнило процедуры, необходимые в соответствии с политикой ФБР, или что процесс работает так, как он был задуман, чтобы помочь достичь «скрупулезно точного» стандарта для получения разрешений на осуществление негласного наблюдения», — сообщил Майкл Горовиц в рекомендациях, которые были направлены директору ФБР Крису Рэю.

Несмотря на то, что расследование, проведенное министерством юстиции, показывает беспристрастность ФБР в отношении наблюдения за советником Трампа, оно выявило глубокие и многочисленные проблемы в отношении законности ведения ФБР срытого наблюдения за американскими гражданами.

wikipedia.org / FBI Photosimage

В четырех случаях из рассмотренных 29 комиссии вообще не удалось найти файлы запросов на осуществление слежки.

«Мы не смогли просмотреть исходные файлы для 4 из 29 выбранных случаев применения негласной слежки, потому что ФБР не смогло их найти и в 3 из этих случаев не знало, существовали ли они когда-либо», — заявил Горовиц.

В свою очередь, представители ФБР заявили, что Бюро уже ведет работу над устранением процессуальных ошибок, которые были обнаружены в результате проведения аудита. На это направлены реформы, принятые директором ведомства Крисом Реем.

«Мы считаем, что ошибки процесса, выявленные в предварительных выводах комиссии, будут устранены с помощью ранее предписанных директором Рэем корректирующих действий», — заявил исполняющий обязанности заместителя директора ФБР Пол Эббейт.

Кроме того, в Бюро указывают на некоторые методы, применяемые комиссией по аудиту, которые могут влиять на объективность выводов. Например, согласно заявлений представителей ФБР, аудиторы не просматривали все материалы следственных дел, связанные с каждым случаем наблюдения, а просто искали отдельные файлы, которые бюро должно вести, чтобы доказать обоснованность слежки.

Горовиц также указал, что комиссия пока не пришла к однозначному выводу о «существенности» ошибок, допущенных сотрудниками ФБР при оформлении слежки за гражданами. Он также не пытался оценить, соответствует ли общая сумма доказательств в каждом из рассмотренных случаев юридическому стандарту для выдачи ордера на наблюдение.

Global Look Press / Miguel Juarez Lugo / ZUMAPRESS.com

Нарушения ФБР — проблемы Конгресса

Новые доказательства недостатков в методах, которые использует ФБР при слежке за гражданами могут повлиять на существующие разногласия между Палатой представителей и Сенатом по поводу продления действия положений «Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки», которые истекли в начале сентября.

Левое крыло Демократической партии, которое с опаской относится к влиянию ФБР в области наблюдения, нашли союзников среди союзников Трампа, которые стремились резко ограничить права службы в области слежки в ответ на заявления Трампа о заговоре ФБР против него.

В конечном итоге Палата представителей приняла двухпартийный законопроект, который вносит некоторые изменения в закон о негласном наблюдении, но он застопорился в Сенате, который на короткий срок продлил действие «Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки», оставив его без изменений.

«Славные» традиции

ФБР не впервые оказывается в центре разбирательств, касающихся нарушения прав граждан и незаконной слежке. Первым громким скандалом стала слежка, которую федералы вели за писателем Эрнестом Хемингуэем, что, в конечном итоге, подорвало его психическое здоровье и привело писателя к самоубийству.

После терактов 11 сентября 2001 года и принятия так называемого «Акта патриота», спецслужбы США получили возможность осуществления массовой слежки за любым гражданином в Соединенных Штатах и за их пределами. Согласно данным, которые были обнародованы несколько лет после принятия скандального закона, ЦРУ, АНБ и ФБР ежедневно перехватывали десятки миллионов звонков, сообщений и электронных писем граждан. Естественно, все эти действия не были санкционированы судом.

Очередной скандал, связанный с незаконной деятельностью американских спецслужб вспыхнул в начале июня 2013 года, после того, как обличающие показания против них дал бывший технический сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден, который поведал мировой общественности о тотальной слежке, которую Соединенные Штаты ведут по всей планете. В результате бывший агент был объявлен в розыск и заочно обвинен американским следствием в шпионаже, после чего Сноуден бежал в Россию, где получил временное убежище, а позже — вид на жительство.

В июле 2021 года о слежке со стороны АНБ сообщил популярный американский журналист, телеведущий канала FoxNews Такер Карлсон. По словам репортера, Агентство национальной безопасности получило доступ к его электронной почте слежку из-за желания Карлсона взять интервью у президента Российской Федерации Владимира Путина.

Все эти скандалы негативным образом отразились не только на образе американских спецслужб, но и вызвали вопросы к властям со стороны американского общества. Многим избирателям совершенно не понравилось, что ФБР или АНБ могут вести прослушку их телефона или иметь доступ к деловой или личной переписке. Это приводит к эрозии доверия между обществом и властью. В США, как грибы после дождя, стали возникать различные группы и движения антиправительственной направленности — как правого толка, так и левого. Во многом та ситуация раскола американского общества, которую мы наблюдаем сегодня, возникла из-за безответственных действий спецслужб, мечтавших заполучить тотальный контроль.