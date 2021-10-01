Звезда «Игры в кальмара» Хо Ен Чон стала владелицей самого активного аккаунта в Instagram

Сеул, 1 октября. Модель и актриса Хо Ен Чон стала обладательницей самого активного Instagram-аккаунта в мире. Резкий рост числа подписчиков произошел после выхода сериала «Игра в кальмара» с ней.

Звезда южнокорейского телевидения приобрела мировую известность за считанные дни. До премьеры проекта Netflix число подписчиков в звездном аккаунте едва достигало миллиона. Однако спустя девять дней после выхода проекта оно резко возросло, составив 9,9 миллиона фолловеров. Таким образом, аккаунт можно по праву считать самым активным в мире.

Сериал «Игра в кальмара» рассказывает о жителях Южной Кореи, которых нужда заставила принять участие в жестоком соревновании. Согласно правилам, 456 участников должны сыграть в детские игры, проигравшие и нарушители будут убиты, а победитель станет обладателем баснословной суммы. Хо Ен Чон сыграла роль воровки, которая сбежала из Северной Кореи в поисках лучшей жизни. В игре она участвовала под номером 067.

Премьера проекта состоялась 17 сентября. Спустя всего десять дней после релиза проект стал самым популярным на Netflix. Проект стал первым южнокорейским сериалом, который смог добиться таких результатов.