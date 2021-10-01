Володин: бюджет станет приоритетом осенней сессии в работе Госдумы VIII созыва

Москва, 1 октября. Бюджет будет приоритетом осенней сессии в работе Госдумы VIII созыва. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Политик подчеркнул, что чем раньше депутаты нового созыва приступят к работе, тем больше времени останется на рассмотрение бюджета. Соответствующее заявление цитирует сайт Госдумы.

Президент России Владимир Путин распорядился провести первое заседание парламентариев VIII созыва 12 октября. Глава государства подписал соответствующий указ.

«Решение президента позволит депутатам нового созыва приступить к работе, не дожидаясь, пока истечет тридцать дней после избрания», — пояснил Володин.

Сроки обсуждения бюджета строго регламентированы, подчеркнул председатель Госдумы. Володин ранее заявил, что из 450 избранных парламентариев — 232 входили в прошлый созыв. Состав Госдумы обновился почти наполовину.