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В Кузбассе могут появиться два города с населением более миллиона человек

  /   Обновлено: 01 октября 2021 16:44
Общество
В Кузбассе могут появиться два города с населением более миллиона человек
Невские Новости  /  Степан Яцко

Кемерово, 1 октября. Глава Кемеровской области Сергей Цивилев предложил президенту РФ Владимиру Путину создать в регионе два города-миллионника.

По словам главы региона, новые города возможно создать на базе Кемерово и Новокузнецка. Он отметил, что сейчас в каждом из них проживает 550-560 тыс. человек.

«В этих городах мы можем делать комплексное развитие территорий», — сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что для создания крупных городов частный сектор будет сноситься кварталами. В этих местах будет производиться застройка современного жилья.

Российский лидер отметил, что перед сносом важно продумать стратегию обеспечения интересов людей, которые там проживают. Цивилев заверил, что такая работа уже ведется, а при федеральной поддержке намеченные планы удастся реализовать к 2030 году.

Как ранее сообщалось, около половины россиян готовы обосноваться в новых сибирских городах. Их строительство предложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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кемеровская область города миллионники
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