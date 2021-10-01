Три учебных заведения из Кирова вошли в рейтинги лучших школ России

Киров, 1 октября. Два кировских лицея и одна гимназия попали в рейтинги лучших школ России. Списки были составлены рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика» на основе данных вузов, сообщает портал «Свойкировский.рф».

Кировский физико-математический лицей занял 57-е место в рейтинге лучших школ России по конкурентоспособности учеников по укрупненным направлениям подготовки. Кроме того, лицей занял 12-е место среди школ ПФО по количеству выпускников, поступивших в крупнейшие вузы страны.

В список 300 лучших школ по абсолютному количеству учеников, поступивших в лучшие вузы страны, вошла Вятская гуманитарная гимназия. Также она — среди лучших школ по конкурентоспособности учеников в сфере «Социальные и гуманитарные науки» и вошла в топ-10 лучших школ Кировской области.

Кировский экономико-правовой лицей вошел в список лучших школ ПФО по количеству учеников, поступивших в ведущие вузы страны.