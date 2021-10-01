Глава «Мадад» назвал «серые» схемы и штрафы барьером для амнистии мигрантов в РФ

Срок амнистии для мигрантов, в ходе которого они могли урегулировать свое правовое положение в России без наложения санкций, истек. Плюс с 1 октября 2021 года снимается временный запрет на принудительную депортацию иностранных граждан и лиц без гражданства с территории Российской Федерации. Сколько мигрантов успели легализовать свое положение в нашей стране? Почему некоторым так и не удалось это сделать? Нужно ли приложение для мигрантов? На эти и другие вопросы ответил учредитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Мадад» Азиз Сайибов во время пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По словам Азиза Сайибова, не все желающие успели зарегистрироваться за объявленный срок амнистии. По разным причинам около 3–3,5 млн мигрантов так и не урегулировали вопрос со своим правовым статусом.

«Когда мигранты приходили с заявлением на легализацию, им нужно было платить штраф. К сожалению, у многих на штрафы просто не было денег. В законодательной базе говорится «без наложения санкций», а по факту это не так, 90% людей штрафовали. У нас ежедневно в период пандемии, каждый день было минимум по 15–20 обращений, с жалобами на это — люди приходят легализоваться, а им назначают штраф от 5300 рублей до 7–10 тысяч. Мне лично говорили: «Нет, вы неправильно трактуете закон, и они в любом случае должны платить штраф». Поэтому многие мигранты к нам приходили с просьбой помочь и словами, что они хотят легализоваться, но этого не дают сделать», — рассказал Сайибов.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

Еще одна проблема, которая встала стеной между мигрантом и легализацией, — земляческое посредничество. Особенно ярко выражено это в Петербурге, подчеркнул глава «Мадад». У трудового мигранта, к сожалению, обычно проблемы с русским языком. Это приводит к тому, что он начинает искать земляка, который бы ему помог, и такие доброхоты находятся быстро.

«Существует посредническая система, чтобы легализоваться в России. К сожалению, есть миграционный центр на Сахарова, куда трудовой мигрант приходит напрямую и регистрируется. У нас это как бы тоже есть, на Красного Текстильщика, на Межевой, на Набережной Обводного канала. Но система легализации построена так, что процветает «серая» посредническая схема. То есть обычному мигранту напрямую попасть и получить эту госуслугу сложно. Искусственно создаются препоны, которые вынуждают мигранта обращаться к посредникам, услуга дорожает в 1,5, а иногда даже в 2 раза», — объяснил Сайибов.

Глава «Мадад» утверждает, несмотря на стереотип, что мигранты сами не хотят регистрироваться, они как никто иной заинтересованы в официальной регистрации и прозрачных условиях работы. Только так люди могут быть защищены от обмана со стороны недобросовестных работодателей.

39.мвд.рф / Управление МВД России по Калининградской области

Свою позитивную роль в исправлении ситуации с оформлением документов и с урегулированием трудовых вопросов, по мнению Сайибова, могло бы сыграть специальное приложение, созданное по образцу портала «Госуслуги».

«Мы уже про это года два говорим. Даже предлагали свой проект по поводу этого мобильного приложения, начали его разрабатывать. Ведь будет больше прозрачности во всех процессах, и «серые» схемы начнут сдавать свои позиции. Также говорили про цифровые паспорта для мигрантов. Тоже, по идее, должны были запустить, но до сих пор система стоит на месте, хотя все уже давно одобрено», — сказал Сайибов.

По задумке электронный паспорт должен действовать десять лет и содержать всю необходимую информацию о человеке. Такой документ, по мнению эксперта, не только облегчит жизнь мигранта, потому что пересечение границы и списание пошлин будет происходить автоматически, но сработает на предупреждение преступности. Так сотрудник полиции при проверке цифрового документа получит более полную информацию о мигранте.