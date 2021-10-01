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Минобрнауки заявило, что вузы сами должны решать вопрос о переходе на удаленку
Общество
Минобрнауки заявило, что вузы сами должны решать вопрос о переходе на удаленку
pixabay.com

Москва, 1 октября. Российские вузы должны самостоятельно решать вопрос о переходе на дистанционный формат обучения на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе Минобрнауки 1 октября, решение о переходе на обучение с использованием дистанционных образовательных систем должно приниматься руководством вузов. Важно учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом конкретном регионе на основании решений органов исполнительной власти регионов, а также Роспотребнадзора.

Как ранее сообщалось, Глава Минобрнауки России Валерий Фальков оценил влияние пандемии COVID-19 на систему высшего образования. Он подчеркнул, что российская система образования не только смогла выстоять, но и стала еще сильнее. Он также поблагодарил преподавательское сообщество, которое достойно ответило на все вызовы пандемии.

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россия минобрнауки обучение дистанционный формат
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