Тренер Назаров оправдался за вызвавшие скандал слова о Панарине

Сочи, 1 октября. Тренер хоккейного клуба «Сочи» Андрей Назаров высказался о резонансном интервью, в котором он упомянул инцидент с участием форвардом Арсением Панариным.

Андрей Назаров, накануне возглавивший «Сочи», намерен обсудить недопонимание с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным. Об этом тренер рассказал в ходе пресс-конференции.

«Без иронии скажу, что Артемий Панарин — игрок мирового уровня, он добился больших высот. Я какие-то моменты своей жизни ему тоже отдал. Если есть какие-то недопонимания — мы с ним сами пообщаемся», — отметил наставник «Сочи».

В начале года Назаров в одном из интервью вспомнил, как Панарин, будучи игроком «Витязя» избил девушку. Тренер сообщил, что инцидент произошел после матча с рижским «Динамо» в столице Латвии. Нападающий опроверг обвинения Назарова в свой адрес.

Ранее Владимир Воробьев покинул пост главного тренера «Амура». О расторжении контракта со специалистом сообщила пресс-служба хабаровского клуба.