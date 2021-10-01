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Сатановский с иронией отреагировал на планы США закрыть для России Атлантический океан
Армия
Сатановский с иронией отреагировал на планы США закрыть для России Атлантический океан
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 октября. Планы США закрыть Атлантический океан для России выглядят крайне «странновато». Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

Эксперт с иронией отреагировал на идею Вашингтона создать специальные подразделения Военно-морских сил США, которые бы смогли перекрыть для Москвы Атлантику. Как передает «ПолитРоссия» со ссылкой на его Telegram-канал, политолог высмеял эти планы шуткой.

«Ярко. Так и видишь, как Атлантический океан барражируют американские эскадры с развешенными на бортах объявлениями: "Закрыто. Ушла на базу", "Обеденный перерыв" или вообще: "Выходной"», — написал Сатановский.

Также он заметил, что американцам стоило бы хорошо продумать, сколько спецподразделения ВМС США смогут физически просуществовать в режиме «закрытия Атлантики». Также эксперт задается вопросом, почему в Вашингтоне решили, что американские корабли не будут уничтожены еще на базах, причем вместе с этими базами.

Сатановский добавил, что США с треском провалили все свои войны на Ближнем Востоке. Он заключил, что заявляя о планах противостояния России в Атлантике, Белый дом демонстрирует феноменальную наглость.

Ранее Сатановский сообщал, что США готовят провокации против России на трех направлениях. Также он прокомментировал просьбу Пентагона к РФ разрешить использовать российские военные базы и реакцию американских сенаторов на этот запрос, передает «Царьград».

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