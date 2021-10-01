Президент Туркменистана назвал Путина человеком с простым характером и открытой душой

Ашхабад, 1 октября. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал о своем отношении к российскому коллеге Владимиру Путину.

Как сообщил Бердымухамедов, личный диалог с Путиным всегда является открытым, доверительным, предметным и нацеленным на результат. Также туркменский лидер назвал Путина великим человеком с простым характером и открытой душой. По словам Бердымухамедова, он общается с Путиным как по телефону, так и в очном формате, в ходе таких бесед они обмениваются мнением и консультируются по актуальным проблемам, — с Путиным всегда приятно побеседовать, подчеркнул он.

«Я каждый раз ощущаю с его стороны настрой на конструктивную совместную работу и приверженность тесному сотрудничеству с Туркменистаном, уважительное отношение к нашей стране и избранному нами курсу», — цитирует ТАСС президента республики.

Бердымухамедов добавил, что признателен президенту России за поддержку Туркменистана и высоко ценит это.

Ранее посольство Туркмении в России опровергло слухи о якобы ухудшении здоровья Гурбангулы Бердымухамедова. Представители ведомства посоветовали СМИ использовать проверенные источники при освещении событий.