«Газпром» связал загруженность трубопровода «Ямал — Европа» с оптимизацией логистики

Москва, 1 октября. Объемы поставок газа в Европу соответствуют заявкам потребителей. Динамика потоков по тем или иным маршрутам зависит от оптимизации логистики.

Таким образом в ПАО «Газпром» прокомментировали снижение прокачки по газопроводу «Ямал — Европа».

«"Газпром" осуществляет поставки газа в соответствии с заявками потребителей согласно действующим контрактным обязательствам. Исходя из этих заявок, а также из возможностей по оптимизации портфеля мощностей, компания бронирует транспортные мощности на отдельных направлениях», — приводит «Интерфакс» позицию компании.

В сентябре истек срок годового бронирования «Газпромом» польского участка газопровода «Ямал — Европа». Он следует по территории Белоруссии и Польши в Германию. Теперь трубопровод перешел в статус балансирующего или замыкающего направления. Приоритет компания отдает «Северному потоку» и «Турецкому потоку».

Прокачка природного газа по маршруту «Ямал — Европа» сократилась почти в три раза, сообщил ранее немецкий газотранспортный оператор Gascade.

Между тем подача сырья через «Силу Сибири» возобновилась 29 сентября после окончания семидневных плановых профилактических работ. По этой магистрали газ доставляется российским потребителям на Дальнем Востоке, а также в Китай, напоминает INFOX.