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Эрдоган сообщил о планах посетить Азербайджан
Политика
Эрдоган сообщил о планах посетить Азербайджан
ФБА «Экономика сегодня»

Анкара, 1 октября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет с визитом в Азербайджан. Он сделал соответствующее заявление во время выступления в великом национальном собрании страны.

Глава государства напомнил о поддержке Баку в борьбе за возвращение Карабахского региона. Турецкий лидер также сообщил о планах посетить Азербайджан.

«В предстоящие недели мы вновь будем с азербайджанскими братьями», — подчеркнул Эрдоган 1 октября.

Ранее в Баку прибыл заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Саджапур. Он провел переговоры с дипломатами из Азербайджана и Турции на тему укрепления трехстороннего сотрудничества. Замглавы МИД указал на тесные контакты между государствами и на возможность их расширения.

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