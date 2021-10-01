Злоумышленники обокрали гостей отеля, где остановился Лионель Месси

Париж, 1 октября. Неизвестные злоумышленники совершили ограбление в парижском отеле, где остановился футболист Лионель Месси. Несколько постояльцев лишились наличных и драгоценностей.

Постояльцы четырех номеров стали жертвами ограбления. Судя по записям камер видеонаблюдения, двое злоумышленников в масках проникли в комнаты с крыши через балконы шестого этажа. Ограбление произошло на прошлой неделе — в тот же период одним из постояльцев был Лионель Месси, футболист клуба «Пари Сен-Жермен».

Одна из жертв ограбления заявила, что лишилась не только денег, но и драгоценностей. Еще один постоялец сообщил, что злоумышленники забрали его часы. При этом, по словам полицейских, грабителей не удалось идентифицировать. Правоохранительные органы также уверены, что преступники имеют опыт в кражах. Об этом сообщает The Sun.

Недавно спортивный директор «Пари Сен-Жермен» высказался о гонорарах Лионеля Месси. Менеджер клуба развеял слухи о многомиллионной зарплате знаменитого нападающего за три года игры в составе команды.