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Депутаты Туниса призвали возобновить работу парламента
Весь мир
Депутаты Туниса призвали возобновить работу парламента
flickr.com  /  Keith Roper

Тунис, 1 октября. Группа депутатов подписала петицию за возобновление работы парламента североафриканской республики. Об этом сообщил представитель Национального блока Аяши Замаль.

По его словам, 90 политиков завизировали заявление, адресованное президенту Каису Саиду, в котором содержится призыв к отмене исключительных мер, введенных с 25 июля.

Члены Ассамблеи народных представителей требуют от руководства государства приостановить решение о заморозке деятельности законодательного органа с начала октября. Еще 20 политиков готовы присоединиться к петиции.

Глава Национального блока реформ Хассуна Насфи предостерег от разговоров о возобновлении работы парламента. Он уверен, что такие призывы могут еще больше осложнить существующий кризис в стране.

Ранее Каис Саид ввел ряд исключительных мер, направленных на усиление законодательной и исполнительной власти. Президент также объявил о пересмотре некоторых положений Конституции.

На днях он поручил новому премьер-министру Наджле Будан Рамадан сформировать правительство. Приоритетом кабмина станет борьба с коррупцией и восстановление страны.

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