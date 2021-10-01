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Председатель НАК Кабанов считает недопустимым возвращение на службу отсидевших за коррупцию чиновников
Общество
Председатель НАК Кабанов считает недопустимым возвращение на службу отсидевших за коррупцию чиновников
pixabay.com

Санкт-Петербург, 1 октября. Кирилл Кабанов прокомментировал череду задержаний чиновников и бизнесменов по коррупционным делам и заявил о недопустимости их возвращения на госслужбу.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов стал участником прямого эфира в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот», в ходе которого приглашенные эксперты обсудили серию коррупционных скандалов и арестов высокопоставленных чиновников и бизнесменов.

По мнению Кабанова, недопустимым является тот факт, когда осужденный за коррупцию чиновник, отбывший наказание за преступление соответствующего характера, по освобождении возвращается на работу в государственные структуры власти. Он напомнил, что такого рода «управленец» ничего не умеет кроме того, чтобы просто воровать. Кабанов провел параллель с изменившим родине военным, а также заявил о необходимости внедрения механизма, который позволял бы возвращать похищенные коррупционерами денежные средства.

«Если мы хотим, чтобы у нас был возврат денег, человек не должен получать условно-досрочное освобождение, амнистию в случае не возмещения ущерба. Кто-то из правозащитников говорит, что это неконституционно, что это все неправильно. Однако на самом деле пакет был подготовлен прошлой Думой, мы тоже участвовали в этом вопросе», — напомнил Кабанов.

В России прошла волна арестов высокопоставленных чиновников и крупных представителей бизнес-сообщества. Насколько высок уровень коррупции в нашей стране? Можно ли ее окончательно искоренить и какие меры для этого надо предпринять? На эти и не только вопросы ответили приглашенные гости прямого эфира в медиацентре «Патриот» в пятницу, 1 октября.

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коррупция нак кабанов
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