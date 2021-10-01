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Тюменская компания объявила о сотрудничестве с Анджелиной Джоли
Общество
Тюменская компания объявила о сотрудничестве с Анджелиной Джоли
Кадр из фильма «Турист»

Тюмень, 1 октября. Тюменское агентство недвижимости смогло заключить контракт с Disney и привлечь для рекламного ролика актрису Анджелину Джоли. Об этом стало известно из соцсетей компании.

Российская компания выиграла в огромной конкуренции за право коллаборации с Marvel. Сотрудничество является своего рода промокампанией продвижения фильма «Вечные». Произошедшее в агентстве недвижимости назвали историческим днем.

«Стартует большая рекламная кампания на всю Россию вместе с Marvel, все знают про эту студию Disney. Мы выиграли большую конкуренцию за право коллаборации с ними на продвижение нового фильма «Вечные»», — отметил гендиректор компании Ильдар Хусаинов.

Глава компании подчеркнул, что права на использование всех материалов и героев вступают в силу с 1 октября. Однако он отметил, что особая сложность возникла с исполнительницей одной из главных ролей в «Вечных» Анджелиной Джоли. Оказалось, что с артисткой пришлось согласовывать документы дополнительно, поскольку у нее отдельный контракт.

По словам риелторов, изначально они планировали сотрудничать с героем вселенной DC Бэтменом, однако позже пришли к решению связать свою рекламу с новым фильмом «Вечные».

Премьера фантастической ленты состоится 4 ноября. Ранее стало известно, что «Вечные» получили возрастное ограничение в 13 лет. Причиной тому стали откровенные сцены и обилие нецензурной лексики.

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джоли реклама вечные
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