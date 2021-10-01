Имперский размах: как прошло венчание потомка Романовых

Известные политики, влиятельные дипломаты и интеллигентные дамы. Все они стали гостями буквально свадьбы века. Более 120 лет наследники династии Романовых не венчались в России. Восстановили справедливость великий князь Георгий Романов и потомственная дворянка из Италии Ребекка Беттарини.

Исаакиевский собор в Петербурге стал не только местом венчания молодоженов, но и поводом для встречи представителей самых могущественных династий — от Египта до Португалии. Вот, например, к священному обряду готовится принц Венеции Эммануил Филиберт Савойский.

«Да, очень много представителей правящих домов прибыло. Мне кажется, это наше огромное оружие в международной дипломатии. Потому что Россию уважают, Россия возвращается к своим традициям. У одних это вызывает ярость, у других — восторг. Это некий камертон, на мой взгляд, возвращения к традициям. Размах был имперский, подход — утонченный», — оценил мероприятие философ Александр Дугин.

Однако в центре внимания были не европейские монархи, а молодожены. Вот подъезжает автомобиль невесты, а вот к собору подходит сам Георгий Романов. Ребекка Беттарини вышла из машины только после того, как помощники вынесли шестиметровый шлейф свадебного платья.

Таинство венчания у пары такого статуса не могло оставаться тайным. За каждым движением молодоженов следили десятки журналистов со всего мира. На церемонии присутствовал и протоирей Санкт-Петербургской иерархии Александра Ткаченко. В спешке настоятель и другие гости все-таки успели поделиться эмоциями от увиденного.

«Это было чудесное событие, прямо историческое событие», — заявил священнослужитель.

«Это огромное счастье, что в нашей жизни, в нашей стране присутствуют потомки великих Романовых. Это наша история, она творится сейчас. Я счастлива и надеюсь только на самое лучшее», — восхищена оперная певица Дарья Давыдова, которая вечером преподнесет жениху и невесте музыкальный подарок.

Торжественное событие произошло не только в жизни четы Романовых. Десятки молодоженов сегодня разгуливали рядом с Исаакиевским собором, наслаждаюсь королевской атмосферой.