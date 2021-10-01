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Сарик Андреасян не намерен искажать историю Мартыновой в сериале про скопинского маньяка

  /   Обновлено: 01 октября 2021 16:06
Общество
Сарик Андреасян не намерен искажать историю Мартыновой в сериале про скопинского маньяка
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 1 октября. Режиссер Сарик Андреасян поделился подробностями касательно грядущей экранизации книги «Исповедь узницы подземелья», написанной жертвой скопинского маньяка Екатериной Мартыновой.

Сериал, фигурирующий под рабочим названием «Несломленная», к съемкам которого планируют приступить в 2022 году, станет полноценным переложением истории, рассказанной Мартыновой, на экран. Андреасян заверил, что не планирует как-то искусственно растягивать сюжетную линию или искажать ее суть.

«Для нас важно, чтобы история была полноценной. Мы не собираемся ее как-то растягивать, либо придумывать то, чего не было», — подчеркнул он в интервью изданию «Газета.Ru».

Андреасян объяснил, что сериал «Несломленная» посвящен не самому маньяку, а истории о том, как можно начать жизнь с чистого листа и сохранить в сердце надежду на будущее, несмотря ни на что.

Одну из ролей в другом проекте Сарика Андреасяна — эротическом триллере под названием «Рынок шкур» — исполнит звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный.

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маньяк андреасян несломленная
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