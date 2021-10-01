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«Налог на роскошь» в Белгороде пополнился новыми марками автомобилей
Общество
«Налог на роскошь» в Белгороде пополнился новыми марками автомобилей
pixabay.com  /  @Toby_Parsons

Белгород, 1 октября. В перечень автомобилей, за которые их владельцам придется платить повышенный налог, попали Mazda, Subaru и Honda. Об этом на встрече с журналистами рассказал заместитель руководителя УФНС Белгородской области Сергей Чечин.

Как сообщает «Бел.Ру», с 2021 года в федеральный перечень Минпромторга вошли некоторые марки авто, которые ранее не относились к премиум-классу. В их число попали следующие марки авто: Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i — S ES Premium ES, а также Subaru WRX STI Premium Sport.

«Данные марки вошли в перечень дорогостоящих легковых авто, потому что рыночная стоимость этих машин уже превышает 3 миллиона рублей. По этим автомобилям налоговый расчет уже автоматизирован. При расчете налога у нас учтены все повышающие коэффициенты», — рассказал Сергей Чечин.

Единственным поводом для отмены повышающего коэффициента к налогу на машину может быть исключение этой конкретной марки и модели из списка Минпромторга.

Ранее ФАН сообщал о том, нужно ли платить налог с продажи земельного участка в 2021 году. За неуплату или частичную оплату налога в положенные сроки Налоговым кодексом предусмотрено наложение штрафа в размере 20% или 40%.

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россия белгород иномарки налог на роскошь белгородская область налоговая служба
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