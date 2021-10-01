Находят «юных буратин»: Носиков о реакции либералов на новое уголовное дело против Навального

Навальному «шьют» создание экстремистской организации. Впрочем, не забыли и его постоянный коллектив: Васильеву, Жданова, Албурова, Волкова и прочих.

Васильева, выкинутая верными сподвижниками из-под круговой поруки и от денежных потоков на мороз, отреагировала еще более ярким отречением:

«Альянс врачей»1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ФАН) был создан, чтобы помогать. И мы работаем и тратим свои силы не на войну с государством, а на помощь нашей стране и всем вам — людям, которые в ней живут. Да, нам оказывали финансовую, медийную и юридическую поддержку, но тем самым нас втянули в политику. Мы, сами того не понимая, стали пешками в чужой игре».

Ход несколько запоздалый, конечно, но верный. Васильевой сейчас нечего ожидать помощи от бывших друзей. Она для них теперь чужая. А прямого выхода на «крышу» ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) за рубежом и в России у нее, судя по всему, нет и не было.

В этой связи как-то особенно интересно, что в стороне от основного действия осталась гражданка Великобритании Мария Певчих. Тут либо опечатка какая, либо у нее есть то, чего нет у Васильевой. И как это у нее получается? Сначала годами ничем не выдавать своей работы на ФБК (причем ключевой), а потом после ярчайшей засветки исчезнуть с радаров СК? Или СК убежден, что Певчих в реальности не имеет дела к ФБК, а только лишь к Алексею Навальному? Но убеждения в папку не положишь. Их проверять надо и доказывать документами и уликами.

Реакция на новое уголовное дело Навального в специфической «прогрессивной среде» вполне предсказуема.

«С грохотом отвалился тот фиговый лист, которым режим Путина долгое время прикрывал срам. И до Кремля, наконец, дошло, что в политике, как в тюремной бане, стесняться не надо вообще. Надо быть злобным, агрессивным, страшным, подлым, то есть, собственно говоря, таким, какой ты и есть. И надо просто побольше брызгаться кипятком, кусать мыло и главное — бить шайкой по голове покорных голых пенсионеров», — отметил А. Невзоров.

Всем становится жаль пенсионеров, которые зачем-то полезли мыться в тюремную баню, как только прищемляют Навального.

Prt Scr youtube.com / вДудь

Виноват в этом, конечно, Путин, но не менее чем Путин виноват в истязаниях Навального еще и безразличный черствый народ, который отказывается видеть в Алексее мученика:

«У Навального получился идеально образ мученика, в сочетании с невиновностью — особенно ярко, очень рельефно. Все безупречно исполнено <…>. Он сознательно взошел на Голгофу, сознательно распялся в надежде на то, что на этом кресте ФСИНа всего два года надо повисеть, потом снятие, краткое оплакивание и триумфальное политическое воскресение. То есть он все делал правильно. И тут — бац! — выясняется, что висеть надо не два года, а 12 лет. Это существенно меняет дело», — продолжил А. Невзоров.

Вот Ельцина народ любил и обожал, а Навального — нет. Что? А вот то.

«Это была обожательная популярность. Он весело писал на какие-то колеса самолетов, он пьяный падал в лужу. А народное воображение драматизировало это, и эта лужа превращалась в Ниагарский водопад. Это воображение зашивало Ельцина в смертный мешок, который сбрасывали с водопада в бездны. А обычное колесо рейсового самолета превращалось в колесо прекрасной Сансары», — заключил публицист.

На этом я предлагаю цитирование прекратить и перевести вышесказанное на страшный русский язык. Понимаете, разочарование от утраты «народа способного на воображение» — это все та же самая рюмочно-папиросная тоска наперсточника с «золотым» зубом по сладким лошкам 90-х, когда он «поднимал» за день на точке целое состояние.

«А теперь-то не то, что раньше. Теперь бездуховность. Никто никому не верит», — сетует лохотронщик.

Федеральное агентство новостей /

В России случилось страшное. Лох вымер. Вера в то, что лох не мамонт и не вымрет — это один из важнейших догматов веры лохотронщика. На этом основано его «Я», его самоидентификация, его достоинство. Его место в мире — за «кидальным» прилавком с наперстками, лотереей, в телевизоре или на худой конец в газете, потому что по другую сторону находится лох, которого должен кто-то доить, которым же должен кто-то управлять, лох, набитый плохо лежащими у него деньгами, ненужным ему суверенитетом, свободой выбора. Лох, у которого плохо лежит целая страна. Которая только и ждет, чтобы ею распорядились люди поумнее.

Они полагают такой порядок справедливым и естественным. А следовательно — вечным. Нарушение же такого порядка, его исчезновение вызывает у них протест и обиду, потому что это нарушает и право стричь лохов. Они не в состоянии допустить, что лохи просто научились не быть лохами. Что они усвоили жестокие уроки:

От добра добра не ищут. Лучшее — враг хорошего. Терпение и труд все перетрут. Мойте руки перед едой. Хитрого способа благоденствия не существует. Россия — наша родина. Смерть неизбежна.

Они все ищут этого самого лоха, но находят только юных буратин школьного возраста. Им кажется, что лоха просто от них спрятали. Заныкали. Что лоха хитро заранее переобманули, не допустив к их волшебным колесам удачи, столам с наперстками, фондам по борьбе с коррупцией и партиям демократии и прогресса. Поэтому они клянут Киселева и Соловьева и истерично требуют допуска в телевизор, при этом рисуя карикатуры на телезрителей. Они вопят что будущее за интернетом — именно там все думающие, но все не прекращают тосковать по «ящику» и ревновать его к Соловьеву, радуются интернет-блокировкам RT. И все это только потому, что просто на просто они не думают менять род деятельности, при котором главным условием успеха является изобилие лоха.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

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