Несвобода слова. Альгис Микульскис о преследовании российских СМИ в Интернете

Об удалении видеохостингом YouTube двух работающих на немецкую аудиторию каналов RT стало известно 28 сентября. На столь вопиющий факт цензуры обратили внимание даже в Министерстве иностранных дел РФ, заявив, что принятие ответных симметричных мер в сложившейся ситуации вполне уместно. Специальный корреспондент Альгис Микульскис в своем материале рассматривает, что послужило причиной этих «тоталитарных» действий менеджмента YouTube, вспоминает об абсолютно идентичном случае с каналом ФАН и пробует спрогнозировать ответные действия Роскомнадзора.

Факт того, что западный истеблишмент не любит Россию, уже очень давно перестал быть сенсационным. К настоящему времени возраст этой нелюбви измеряется даже не десятилетиями, а веками, но умирать от старости она не соберется, похоже, еще долго. Погружаться за примерами русофобии в прошлое мы сейчас не будем — их там столько, что не хватит терпения ни писать о них, ни читать. А вот о современности можно и поговорить.

О всевозможных санкциях тут упоминалось уже не раз — ну не может коллективный Запад спать спокойно, когда Россия ведет независимую от него политику. Хотя какой там «коллективный Запад»? США да Британия — вот и весь «коллектив», остальные так, на подпевках. Как Германия, например, в свежей истории с RT…

pixabay.com / PD

Если в подробностях, то 28 сентября медиа-гигант Google Incorporated удалил со своей видеоплатформы YouTube два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part. Причем удалил без возможности восстановления. Повод? Самый «благопристойный» — якобы размещение недостоверных материалов по тематике COVID-19. А вот причина… Причин тут, судя по всему, много. О самой зримой из них главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале:

«Youtube-канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs мы обходим Deutsche Welle и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров. Ранее Люксембург отказал нам в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии. Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Да, есть в этом признаки использования административного ресурса для устранения конкурента, что уж говорить! Но дело-то не только и не столько в бизнесе. Политика, а не бизнес — вот что лежит в основе основ действий этих медиа-воротил. А иначе как объяснить случившееся днем ранее, 27 сентября, когда тот же самый YouTube запретил размещать контент, оспаривающий итоги президентских выборов в США и парламентских — в Германии?

«В эту категорию входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты. В настоящее время это правило действует в отношении следующих выборов: все прошедшие президентские выборы в США, парламентские выборы 2021 года в Германии», — прямо говорится на служебной странице видеохостинга.

Свобода слова, говорите? Частная компания и власть — ни при чем?

Выше было упомянуто о немецком месте в американском антироссийском тренде. Пожалуй, пришло время подкрепить это утверждение.

Уже на следующий день после скандальной блокировки официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт принялся горячо оправдываться.

«Это решение YouTube, правительство и его представители не имеют к нему никакого отношения. Тот, кто это утверждает, конструирует теорию заговора. Нет никаких оснований для ответных мер против немецких СМИ, работающих в России. Тот, кто требует нанесения таких ответных ударов, с нашей точки зрения, демонстрирует не слишком хорошее отношение к свободе печати», — заявил чиновник.

flickr.com / @re:publica

На что получил резонную отповедь от Марии Захаровой:

«Чтобы больше не оправдываться в отсутствии злых намерений в отношении RT DE и доказать «хорошее отношение к свободе печати», просто выдайте им разрешение на вещание, как это было сделано для ряда других зарубежных каналов».

Мир замер в ожидании положительного ответа немецкой стороны.

А автор этого текста замер еще и в ожидании того, что Германия покажет себя суверенным государством, а не марионеткой Белого дома. И если этого не произойдет, то слова о ее месте «на подпевках» окажутся истиной.

А теперь хочется напомнить о том, что рассматриваемый пример поведения цензоров из YouTube — далеко не единственный. В ночь на 17 апреля 2020 года они точно также расправились и с аккаунтом Федерального агентства новостей. Тогда в одночасье недоступными стали тысячи видеоматериалов, снятых корреспондентами ФАН в самых опасных местах Земли: сирийские «триллеры» Кирилла Романовского, достойные быть внесенными в «золотой фонд» мировой новостной документалистики, египетские репортажи Аббаса Джумы, раскрывающие перед зрителем изнанку парадного, туристического Каира, аналитика и личные впечатления других журналистов, рисковавших жизнями под огнем разномастных боевиков…

Федеральное агентство новостей /

Значит ли это, что на священном для ревнителей общечеловеческих ценностей понятии «свободы СМИ» можно поставить красивый, жирный крест? Да. Именно это все происходящее и значит.

Как реагировать России? А она уже реагирует. Пока что Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения и объяснить причины их введения.

«Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. Ранее видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Не осталось в стороне и министерство иностранных дел, опубликовавшее недвусмысленное обращение ко всем немецким фигурантам скандала.

«С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым. Принимая во внимание проигнорированные германской стороной многократные призывы к возврату к исполнению своих международных обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, считаем такие меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации».

Федеральное агентство новостей /

Ну, с немецкими СМИ в России все понятно: прикроют ту же Deutsche Welle — ее журналисты без работы не останутся и по миру не пойдут. А вот если заблокируют YouTube… Это будет уже ударом по самому дорогому — по кошельку. Потому что, к примеру, в 2020 году чистая прибыль российского представительства Google составила 1,73 млрд рублей. И нет сомнений в том, что доля доходов видеоплатформы в приведенных цифрах весьма немаленькая. Некоторые «деятели», конечно, в случае этого «бана» грозят России неисчислимыми карами со стороны IT-гиганта вплоть до полного его ухода из страны, что якобы обернется чуть ли не крахом всей государственной экономики, но тут «есть нюанс». Даже два.

Во-первых: куда они уйдут от таких прибылей? 80% смартфонов в России работают на ОС Android? Ну мы-то, допустим, перейдем на китайскую «оболочку», а вот кому будут продавать свои устройства наши оппоненты — это вопрос.

И во-вторых: не думаю, что те, кто грозит запретом YouTube, не предусмотрели всех связанных с этим рисков.

Какой напрашивается вывод? Простой: кем бы ни были затеявшие эту игру с Россией — они всего лишь корпорация, фирма… Пусть и под всеобъемлющей опекой крупных политиков. А Россия — государство. Причем далеко не последнее. А значит, исход игры, как говорят в Интернете, «немного предсказуем».

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