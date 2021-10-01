Несвобода слова. Альгис Микульскис о преследовании российских СМИ в Интернете

Об удалении видеохостингом YouTube двух работающих на немецкую аудиторию каналов RT стало известно 28 сентября. На столь вопиющий факт цензуры обратили внимание даже в Министерстве иностранных дел РФ, заявив, что принятие ответных симметричных мер в сложившейся ситуации вполне уместно. Специальный корреспондент Альгис Микульскис в своем материале рассматривает, что послужило причиной этих «тоталитарных» действий менеджмента YouTube, вспоминает об абсолютно идентичном случае с каналом ФАН и пробует спрогнозировать ответные действия Роскомнадзора.
Факт того, что западный истеблишмент не любит Россию, уже очень давно перестал быть сенсационным. К настоящему времени возраст этой нелюбви измеряется даже не десятилетиями, а веками, но умирать от старости она не соберется, похоже, еще долго. Погружаться за примерами русофобии в прошлое мы сейчас не будем — их там столько, что не хватит терпения ни писать о них, ни читать. А вот о современности можно и поговорить.
О всевозможных санкциях тут упоминалось уже не раз — ну не может коллективный Запад спать спокойно, когда Россия ведет независимую от него политику. Хотя какой там «коллективный Запад»? США да Британия — вот и весь «коллектив», остальные так, на подпевках. Как Германия, например, в свежей истории с RT…
Если в подробностях, то 28 сентября медиа-гигант Google Incorporated удалил со своей видеоплатформы YouTube два немецких канала RT — RT DE и Der Fehlende Part. Причем удалил без возможности восстановления. Повод? Самый «благопристойный» — якобы размещение недостоверных материалов по тематике COVID-19. А вот причина… Причин тут, судя по всему, много. О самой зримой из них главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram-канале:
«Youtube-канал RT DE на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, согласно данным Tubular Labs мы обходим Deutsche Welle и других немецких гигантов. За один только июнь 2021 года у канала был 21 млн просмотров.
Ранее Люксембург отказал нам в выдаче лицензии на вещание, сославшись на мнение властей Германии.
Это настоящая медийная война, объявленная государством Германия государству Россия».
Да, есть в этом признаки использования административного ресурса для устранения конкурента, что уж говорить! Но дело-то не только и не столько в бизнесе. Политика, а не бизнес — вот что лежит в основе основ действий этих медиа-воротил. А иначе как объяснить случившееся днем ранее, 27 сентября, когда тот же самый YouTube запретил размещать контент, оспаривающий итоги президентских выборов в США и парламентских — в Германии?
«В эту категорию входят материалы, в которых содержатся ложные утверждения о том, что на итоги каких-либо прошедших всеобщих выборов повлияли масштабная фальсификация, ошибки или технические сбои в работе систем после того, как были официально утверждены финальные результаты. В настоящее время это правило действует в отношении следующих выборов: все прошедшие президентские выборы в США, парламентские выборы 2021 года в Германии», — прямо говорится на служебной странице видеохостинга.
Свобода слова, говорите? Частная компания и власть — ни при чем?
Выше было упомянуто о немецком месте в американском антироссийском тренде. Пожалуй, пришло время подкрепить это утверждение.
Уже на следующий день после скандальной блокировки официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт принялся горячо оправдываться.
«Это решение YouTube, правительство и его представители не имеют к нему никакого отношения. Тот, кто это утверждает, конструирует теорию заговора. Нет никаких оснований для ответных мер против немецких СМИ, работающих в России. Тот, кто требует нанесения таких ответных ударов, с нашей точки зрения, демонстрирует не слишком хорошее отношение к свободе печати», — заявил чиновник.
На что получил резонную отповедь от Марии Захаровой:
«Чтобы больше не оправдываться в отсутствии злых намерений в отношении RT DE и доказать «хорошее отношение к свободе печати», просто выдайте им разрешение на вещание, как это было сделано для ряда других зарубежных каналов».
Мир замер в ожидании положительного ответа немецкой стороны.
А автор этого текста замер еще и в ожидании того, что Германия покажет себя суверенным государством, а не марионеткой Белого дома. И если этого не произойдет, то слова о ее месте «на подпевках» окажутся истиной.
А теперь хочется напомнить о том, что рассматриваемый пример поведения цензоров из YouTube — далеко не единственный. В ночь на 17 апреля 2020 года они точно также расправились и с аккаунтом Федерального агентства новостей. Тогда в одночасье недоступными стали тысячи видеоматериалов, снятых корреспондентами ФАН в самых опасных местах Земли: сирийские «триллеры» Кирилла Романовского, достойные быть внесенными в «золотой фонд» мировой новостной документалистики, египетские репортажи Аббаса Джумы, раскрывающие перед зрителем изнанку парадного, туристического Каира, аналитика и личные впечатления других журналистов, рисковавших жизнями под огнем разномастных боевиков…
Значит ли это, что на священном для ревнителей общечеловеческих ценностей понятии «свободы СМИ» можно поставить красивый, жирный крест? Да. Именно это все происходящее и значит.
Как реагировать России? А она уже реагирует. Пока что Роскомнадзор потребовал от Google снять все ограничения и объяснить причины их введения.
«Администрация YouTube регулярно прибегает к цензуре размещенного в аккаунтах российских СМИ контента под формальными предлогами. Ранее видеохостинг неоднократно накладывал ограничения на официальные аккаунты и материалы российского издания Russia Today», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Не осталось в стороне и министерство иностранных дел, опубликовавшее недвусмысленное обращение ко всем немецким фигурантам скандала.
«С учетом характера произошедшего, полностью вписывающегося в логику развязанной против России информационной войны, принятие ответных симметричных мер в отношении немецких СМИ в России, к тому же неоднократно уличенных в участии во вмешательстве во внутренние дела нашей страны, представляется не только уместным, но и необходимым. Принимая во внимание проигнорированные германской стороной многократные призывы к возврату к исполнению своих международных обязательств в области защиты прав СМИ и свободы слова, считаем такие меры единственно возможным способом стимулировать заинтересованность партнеров в конструктивном и содержательном диалоге вокруг этой неприемлемой ситуации».
Ну, с немецкими СМИ в России все понятно: прикроют ту же Deutsche Welle — ее журналисты без работы не останутся и по миру не пойдут. А вот если заблокируют YouTube… Это будет уже ударом по самому дорогому — по кошельку. Потому что, к примеру, в 2020 году чистая прибыль российского представительства Google составила 1,73 млрд рублей. И нет сомнений в том, что доля доходов видеоплатформы в приведенных цифрах весьма немаленькая. Некоторые «деятели», конечно, в случае этого «бана» грозят России неисчислимыми карами со стороны IT-гиганта вплоть до полного его ухода из страны, что якобы обернется чуть ли не крахом всей государственной экономики, но тут «есть нюанс». Даже два.
Во-первых: куда они уйдут от таких прибылей? 80% смартфонов в России работают на ОС Android? Ну мы-то, допустим, перейдем на китайскую «оболочку», а вот кому будут продавать свои устройства наши оппоненты — это вопрос.
И во-вторых: не думаю, что те, кто грозит запретом YouTube, не предусмотрели всех связанных с этим рисков.
Какой напрашивается вывод? Простой: кем бы ни были затеявшие эту игру с Россией — они всего лишь корпорация, фирма… Пусть и под всеобъемлющей опекой крупных политиков. А Россия — государство. Причем далеко не последнее. А значит, исход игры, как говорят в Интернете, «немного предсказуем».Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.