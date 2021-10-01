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Полковника Мамади Думбуйя привели к присяге как временного президента Гвинеи

  /   Обновлено: 01 октября 2021 16:11
Политика
Полковника Мамади Думбуйя привели к присяге как временного президента Гвинеи
Федеральное агентство новостей

Конакри, 1 октября. После ареста экс-президента Гвинеи Альфы Конде страну временно возглавит полковник Мамади Думбуйя. Он уже приведен к присяге.

Церемония вступления Думбуйя в полномочия прошла во дворце Мухаммеда V в столице республики Конакри. В ходе торжественной клятвы полковник провозгласил себя президентом переходного периода Гвинеи и пообещал способствовать соблюдению законов Мали.

После ареста Конде, молодой военачальник публично заявил о курсе на модернизацию Гвинеи на уровне экономики, армии и государственных институтов. Как отмечало Федеральное агентство новостей, Мамади Думбуйя пришел к власти в республике, основываясь на поддержке широких народных масс.

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