Ливийцы сообщили о массовых арестах нелегальных мигрантов в Триполи

Триполи, 1 октября. Сотрудники службы безопасности Министерства внутренних дел Ливии в ходе утреннего рейда арестовали мигрантов в прибрежном районе Гаргареш. СБ действовала по указу генерального прокурора, который призвал задержать нелегалов.

Security forces in #Tripoli have launched a crackdown on illegal immigrants in Qarqarish district pic.twitter.com/d6llJ1Y7RR