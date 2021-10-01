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Ливийцы сообщили о массовых арестах нелегальных мигрантов в Триполи
Весь мир
Ливийцы сообщили о массовых арестах нелегальных мигрантов в Триполи
fathibashaga.ly  /  الموقع الرسمي لوزير داخلية ليبيا السيد فتحي علي باشاغا

Триполи, 1 октября. Сотрудники службы безопасности Министерства внутренних дел Ливии в ходе утреннего рейда арестовали мигрантов в прибрежном районе Гаргареш. СБ действовала по указу генерального прокурора, который призвал задержать нелегалов.

Сообщения о массовых арестах в столичном районе свидетельствуют об ухудшении условий для беженцев в Ливии. В течение нескольких недель по Триполи ходили слухи о том, что мигрантов поймают, ввиду того, что многие освобожденные из центров содержания под стражей отправились на постоянное место жительства именно в Гаргареш.

Ранее Совет Безопасности ООН еще на год продлил резолюцию по борьбе с нелегальной миграцией у ливийских берегов. Странам-членам международной организации, которые действуют на национальном уровне или через региональные структуры, разрешили перехватывать суда и лодки.

Кроме того, осудили нелегальный транзит людей в Европу через североафриканское государство, подрывающий процесс достижения стабильности. Преступники используют ухудшающуюся ситуацию в области безопасности и переправляют беженцев за деньги.

Положение усугубляет и ливийская береговая охрана. Правозащитники неоднократно обвиняли сотрудников ведомства в бесчинствах и насилии над перехваченными в море мигрантами.

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ливия
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