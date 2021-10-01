Ливийцы сообщили о массовых арестах нелегальных мигрантов в Триполи

Триполи, 1 октября. Сотрудники службы безопасности Министерства внутренних дел Ливии в ходе утреннего рейда арестовали мигрантов в прибрежном районе Гаргареш. СБ действовала по указу генерального прокурора, который призвал задержать нелегалов.

Security forces in #Tripoli have launched a crackdown on illegal immigrants in Qarqarish district pic.twitter.com/d6llJ1Y7RR — The Libya Observer (@Lyobserver) October 1, 2021

Сообщения о массовых арестах в столичном районе свидетельствуют об ухудшении условий для беженцев в Ливии. В течение нескольких недель по Триполи ходили слухи о том, что мигрантов поймают, ввиду того, что многие освобожденные из центров содержания под стражей отправились на постоянное место жительства именно в Гаргареш.

صور | جانب من عملية المداهمة للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية و الطوق الأمني حول منطقة #قرقارش بعد تعليمات النائب العام بخصوص القبض على "المهاجرين الغير شرعيين" ويتخذون من المنطقة محل إقامة لهم.#العنوان #ليبيا pic.twitter.com/6GNV6rPuga — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) October 1, 2021

Ранее Совет Безопасности ООН еще на год продлил резолюцию по борьбе с нелегальной миграцией у ливийских берегов. Странам-членам международной организации, которые действуют на национальном уровне или через региональные структуры, разрешили перехватывать суда и лодки.

Кроме того, осудили нелегальный транзит людей в Европу через североафриканское государство, подрывающий процесс достижения стабильности. Преступники используют ухудшающуюся ситуацию в области безопасности и переправляют беженцев за деньги.

Положение усугубляет и ливийская береговая охрана. Правозащитники неоднократно обвиняли сотрудников ведомства в бесчинствах и насилии над перехваченными в море мигрантами.