Юрист Нефедовский назвал страны, которые назло России могут дать убежище Раковой

Евросоюз или США могут назло России дать убежище Марине Раковой, объявленной властями в федеральный розыск. Таким мнением в беседе с ФАН поделился кандидат юридических наук, адвокат Геннадий Нефедовский.

Как стало известно, бывшего заместителя министра просвещения, вице-президента Сбербанка Марину Ракову объявили в федеральный розыск. Причиной стало то, что Ракова скрылась от следствия после предъявления обвинений в мошенничестве в особо крупном размере. Наказание за соответствующую статью (159.4 УК РФ) предусматривает до десяти лет лишения свободы.

«Я не исключаю, что также будет возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ «Организованное преступное сообщество», которая предусматривает наказание для госслужащих, использующих свое служебное положение, до 20 лет лишения свободы. Но это будет понятно в ходе расследования», — сказал юрист.

фото из личного архива Геннадия Нефедовского /

По мнению собеседника агентства, неявка Раковой на избрание меры пресечения говорит о том, что была вероятность взятия подозреваемой под стражу. Побег за границу, следовательно, усугубил ее положение, которое простым и так не назовешь.

«Ответит она перед законом или нет, будет зависеть от многих факторов, в том числе успеет ли она скрыться за территорию России в страну, которая не занимается выдачей преступников РФ. Например, в Украину, делая это чисто из политических соображений, — рассуждает Геннадий Нефедовский. — Также она может попросить убежище в странах Евросоюза, в Англии или в США. Данные страны также из политических амбиций и, что называется, назло России могут пригреть чиновника такого ранга».

Как ФАН сообщал ранее, следствие считает, что Марина Ракова причастна к хищению 50 млн рублей.