В Киеве произошло еще одно покушение на украинского чиновника

Киев, 1 октября. Автомобиль председателя Государственной архивной службы Анатолия Хромова был обстрелян из автоматического оружия. О неудавшемся покушении чиновник сообщил на своей странице в Facebook, рассказывает издание «Новороссия». По словам Хромова, преступник произвел несколько выстрелов по его автомобилю. По счастливой случайности в этот момент в машине находился только водитель, который получил легкое касательное ранение подбородка.

Неудавшийся киллер попытался скрыться с места преступления, но был задержан сотрудниками полиции. Сейчас его допрашивают. Анатолий Хромов заявил, что не знает возможных мотивов нападавшего, и призвал украинцев не строить преждевременные догадки.

Ранее ФАН приводил мнение политолога Старикова о покушении на Шефира. Он, считает, что помощника президента Украины не собирались убивать, а стрелявшие хотели передать определенный сигнал или намек.