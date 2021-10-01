Для галочки: почему долгожданные выборы в Катаре подверглись критике

Доха, 1 октября. Катар стоит на пороге выборов в Совет Шуры — законодательный орган, чье создание закреплено принятой в 2004 году конституцией, но выборы в который многократно переносились.

Данный совет должен состоять из 45 человек, 15 из которых назначаются эмиром, а остальные избираются в ходе голосования, назначенного на 2 октября. Эти люди смогут предлагать на рассмотрение законы, утверждать госбюджет и снимать с должности министров. Однако монарх обладает неотъемлемым правом вето на любую выдвинутую инициативу, что фактически сводит Совет Шуры к роли консультационного органа.

На 30 мест претендуют 284 человека, из которых 29 — женщины. Каждый кандидат прошел через жесткую проверку катарского МВД в том числе по таким параметрам, как возраст, характер и репутация.

Supervisory Committee for the Shura Council elections announced the preliminary list of candidates for the council elections in its first session, scheduled for next October 2, 2021, included 294 candidates, including 29 women, in thirty electoral districts. #Qatar pic.twitter.com/H8t5XxnuMT — Marsad Qatar - English (@marsadqatare) August 31, 2021

Потенциальные члены совета должны баллотироваться в тех округах, где их семья (или племя) проживает с 1930-х годов на основе данных, собранных в то время британскими колониальными властями. По всей видимости, родоплеменные сообщества уже сделали выбор относительно того, кто будет представлен от их имени.

В настоящий момент население всего Катара составляет свыше 2,66 миллиона человек, однако право голоса имеют лишь коренные жители Эмирата, которых насчитывается около 0,33 миллиона. Примечательно, что от участия в выборах оказалось отстранено племя Аль-Мурра, которое проживало на территории современного Катара еще до его оформления в отдельное государство. Вероятно, это связано с предпринятой в середине 90-х годов попыткой государственного переворота, когда 119 членов племени не смогли свергнуть Хамада бин Халифу Аль Тани, который сам до этого сверг своего отца — Халифу бин Хамада Аль Тани.

Les élections législatives qatariennes ont lieu ce 2 octobre pour renouveler 30 des 45 membres du Conseil consultatif du Qatar ???? Il s'agit des premières élections législatives de l'histoire du pays ! #AVote pic.twitter.com/2kRjsAjoST — A Voté (@avote_ong) October 1, 2021

Подобная ситуация вызывает вопросы среди населения самого Катара, так как речь идет о нарушении закона о выборах, а именно — пунктов о запрете «разжигания межплеменной или межконфессиональной розни среди граждан любым способом».

«Я вижу, как это создает раскол в нашем обществе, чего мы, молодые катарцы, надеялись, больше не существует», — на условиях анонимности прокомментировал один из избирателей.

Поток критики еще не начавшегося избирательного процесса оформился в арабский хэштег #Boycottqatarelections, расходящийся по соцсетям.

Здесь вам не демократия

Зарубежная критика выборов в Совет Шуры сконцентрирована вокруг запрета на голосование для некоренных жителей полуострова. Так, заместитель директора Human Rights Watch на Ближнем Востоке Адам Кугл заявил следующее:

«Попытка Катара обеспечить участие граждан в управлении государством <…> омрачена отказом многим из них в полных гражданских правах и подавлением критики произвольного лишения избирательных прав. Новые законы только напомнили катарцам, что не все они равны».

Под «подавлением» подразумеваются августовские события, когда представители упомянутого племени Аль-Мурра выступили с протестом, узнав, что они отрезаны от выборов. В результате арестам подверглись 15 человек.

Calls to boycott the Shura Council elections in Qatar, set for October 2, have been rising over the last few days. https://t.co/U9e1VwgweQ — The Arab Weekly (@ArabWeekly) September 17, 2021

Кроме того, 9 сентября Государственное управление связи Катара (GCO) сообщило об аресте некоторого количества лиц при регистрации избирателей за «нарушение катарского законодательства, разжигание ненависти, оскорбительное поведение в интернете по отношению к избирателям и подстрекательство к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и других представителей общественности».

В то же время существуют и куда более сдержанные мнения касательно выборов. В соответствии с ними измерять политическую систему ближневосточного государства западными понятиями «демократии» — неразумно.

«Важно понимать, что цель состоит не в том, чтобы создать конституционную монархию, а в том, чтобы расширить представленность общества во власти. Применять показатели демократии неправильно», — считает Андреас Криг, исполнительный директор консалтинговой компании MENA Analytica.

Отличительная черта катарского подхода к выборам в Совет Шуры заключается в том, что избиратели будут выбирать кандидатов на основе преданности своему племени, а не на основе симпатий к тем или иным политическим идеям.

«Голосование не превратит страну в демократию. Но это шаг в том направлении, поскольку эти выборы подтолкнут Катар к более представительной системе управления», — поделился мнением генеральный директор консалтинговой фирмы Gulf State Analytics Джорджио Кафьеро.

Сложно предположить, почему оттягивавшиеся 17 лет выборы пройдут именно сейчас. Возможно, Катар желает набрать очки в глазах мира перед грядущим ЧМ-2022 по футболу, продемонстрировав таким образом свою «дальновидность» и «политическую свободу».

“Qatar’s upcoming legislative elections to elect two-thirds of the advisory Shura Council – the first in 17 years...” https://t.co/s9TK1UEfQK #citizenship — Andrew Griffith (@Andrew_Griffith) September 25, 2021

Как бы то ни было, отсутствие Совета Шуры в течение 17 лет без сколь-либо заметного ущерба государству говорит о значимости этого органа. Арабские государства Персидского залива на протяжении истории формировались как абсолютные монархии за счет особенностей собственной истории и культурной специфики. В связи с этим разделение ветвей власти является для данных государств чуждым элементом, и выборы в совет можно отнести к внушительному по меркам региона прогрессу.