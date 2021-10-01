Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 18:10
18:10
Происшествия
В Ленобласти шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек
18:09
Политика
Госдеп США не исключил встречи Блинкена и Макрона на следующей неделе
18:05
Весь мир
Жители Ирака вышли на митинг в память о жертвах протестов 2019 года
18:05
Политика
Президент Грузии обвинил Саакашвили в накале предвыборной обстановки в стране
18:03
Происшествия
Глава СК Бастрыкин предложил вернуться к вопросу о возрождении форм студенческого самоуправления
17:59
Общество
Экс-возлюбленная Шаляпина сообщила об экстренной кремации его жены
17:57
Армия
Госиспытания трех российских атомных подлодок завершатся до конца 2021 года
17:55
Политика
Минюст признал издание «Журналист — иностранный агент» иноагентом
17:55
Весь мир
Власти Чили отменили режим ЧП, введенный в стране из-за пандемии
17:54
Общество
Глава Минпромторга Мантуров сообщил, что вакцины от гриппа хватит всем россиянам
Все новости

Для галочки: почему долгожданные выборы в Катаре подверглись критике
Весь мир
Для галочки: почему долгожданные выборы в Катаре подверглись критике
Global Look Press / Quatar Government Communications Office  /  Kevin Dietsch/ZUMAPRESS.com

Доха, 1 октября. Катар стоит на пороге выборов в Совет Шуры — законодательный орган, чье создание закреплено принятой в 2004 году конституцией, но выборы в который  многократно переносились.

Данный совет должен состоять из 45 человек, 15 из которых назначаются эмиром, а остальные избираются в ходе голосования, назначенного на 2 октября. Эти люди смогут предлагать на рассмотрение законы, утверждать госбюджет и снимать с должности министров. Однако монарх обладает неотъемлемым правом вето на любую выдвинутую инициативу, что фактически сводит Совет Шуры к роли консультационного органа.

На 30 мест претендуют 284 человека, из которых 29 — женщины. Каждый кандидат прошел через жесткую проверку катарского МВД в том числе по таким параметрам, как возраст, характер и репутация.

Потенциальные члены совета должны баллотироваться в тех округах, где их семья (или племя) проживает с 1930-х годов на основе данных, собранных в то время британскими колониальными властями. По всей видимости, родоплеменные сообщества уже сделали выбор относительно того, кто будет представлен от их имени.

В настоящий момент население всего Катара составляет свыше 2,66 миллиона человек, однако право голоса имеют лишь коренные жители Эмирата, которых насчитывается около 0,33 миллиона. Примечательно, что от участия в выборах оказалось отстранено племя Аль-Мурра, которое проживало на территории современного Катара еще до его оформления в отдельное государство. Вероятно, это связано с предпринятой в середине 90-х годов попыткой государственного переворота, когда 119 членов племени не смогли свергнуть Хамада бин Халифу Аль Тани, который сам до этого сверг своего отца — Халифу бин Хамада Аль Тани.

Подобная ситуация вызывает вопросы среди населения самого Катара, так как речь идет о нарушении закона о выборах, а именно — пунктов о запрете «разжигания межплеменной или межконфессиональной розни среди граждан любым способом».

«Я вижу, как это создает раскол в нашем обществе, чего мы, молодые катарцы, надеялись, больше не существует», — на условиях анонимности прокомментировал один из избирателей.

Поток критики еще не начавшегося избирательного процесса оформился в арабский хэштег #Boycottqatarelections, расходящийся по соцсетям.

Здесь вам не демократия

Зарубежная критика выборов в Совет Шуры сконцентрирована вокруг запрета на голосование для некоренных жителей полуострова. Так, заместитель директора Human Rights Watch на Ближнем Востоке Адам Кугл заявил следующее:

«Попытка Катара обеспечить участие граждан в управлении государством <…> омрачена отказом многим из них в полных гражданских правах и подавлением критики произвольного лишения избирательных прав. Новые законы только напомнили катарцам, что не все они равны».

Под «подавлением» подразумеваются августовские события, когда представители упомянутого племени Аль-Мурра выступили с протестом, узнав, что они отрезаны от выборов. В результате арестам подверглись 15 человек.

Кроме того, 9 сентября Государственное управление связи Катара (GCO) сообщило об аресте некоторого количества лиц при регистрации избирателей за «нарушение катарского законодательства, разжигание ненависти, оскорбительное поведение в интернете по отношению к избирателям и подстрекательство к насилию в отношении сотрудников правоохранительных органов и других представителей общественности».

В то же время существуют и куда более сдержанные мнения касательно выборов. В соответствии с ними измерять политическую систему ближневосточного государства западными понятиями «демократии» — неразумно.

«Важно понимать, что цель состоит не в том, чтобы создать конституционную монархию, а в том, чтобы расширить представленность общества во власти. Применять показатели демократии неправильно», — считает Андреас Криг, исполнительный директор консалтинговой компании MENA Analytica.

Отличительная черта катарского подхода к выборам в Совет Шуры заключается в том, что избиратели будут выбирать кандидатов на основе преданности своему племени, а не на основе симпатий к тем или иным политическим идеям.

«Голосование не превратит страну в демократию. Но это шаг в том направлении, поскольку эти выборы подтолкнут Катар к более представительной системе управления», — поделился мнением генеральный директор консалтинговой фирмы Gulf State Analytics Джорджио Кафьеро.

Сложно предположить, почему оттягивавшиеся 17 лет выборы пройдут именно сейчас. Возможно, Катар желает набрать очки в глазах мира перед грядущим ЧМ-2022 по футболу, продемонстрировав таким образом свою «дальновидность» и «политическую свободу».

Как бы то ни было, отсутствие Совета Шуры в течение 17 лет без сколь-либо заметного ущерба государству говорит о значимости этого органа. Арабские государства Персидского залива на протяжении истории формировались как абсолютные монархии за счет особенностей собственной истории и культурной специфики. В связи с этим разделение ветвей власти является для данных государств чуждым элементом, и выборы в совет можно отнести к внушительному по меркам региона прогрессу.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Для галочки: почему долгожданные выборы в Катаре подверглись критике
выборы катар совет шуры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru