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Межевич: Критиковать «нарушения прав человека» в Белоруссии может только Швейцария
Политика
Межевич: Критиковать «нарушения прав человека» в Белоруссии может только Швейцария
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Существуют не так много стран на планете, где ситуация с правами человека лучше, чем в Республике Беларусь. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Ранее президент Республики Беларусь отказался воспользоваться возможностью, предоставленной ему журналистом CNN в ходе интервью, чтобы «извиниться перед белорусским народом». Александр Лукашенко заявил, что такой нужды у него нет, поскольку утверждения о нарушениях прав человека в его стране — это вымыслы и фантазии. Белорусский лидер предложил представителю СМИ сперва обратить внимание на «Гуантанамо и тайные тюрьмы ЦРУ в Восточной Европе» и заверил, что белорусские исправительные учреждения ничем не хуже, чем на Западе.

«Думаю, что президент Республики Беларусь имеет право решать вопросы с белорусским народом без посредничества иностранных корреспондентов, — подчеркнул Межевич. — Ни американские, ни британские, ни российские, ни австралийские СМИ не должны спрашивать его об отношениях с населением Республики Беларусь».

Политолог подчеркнул, что Лукашенко сам разберется со своим народом.

«Как, собственно, и народ с ним, — добавил эксперт. — И еще я должен отметить, что произошедшее недавно в Минске трагическое событие (убийство сотрудника КГБ айтишником, вооруженным ружьем. — Прим. ФАН), с одной стороны, оттолкнет кого-то от президента и от власти в целом, а кого-то, наоборот, сподвигнет к тому, чтобы продемонстрировать еще большую поддержку Александра Григорьевича. Потому что простым белорусам ситуация, когда какие-то программисты и прочие не совсем понятные люди из столицы их Родины начинают стрелять в сотрудников правоохранительных органов, мягко говоря, не совсем нравится».

По словам собеседника ФАН, Белоруссия — республика «достаточно консервативная».

Межевич заявил, что критиковать нарушения «прав человека» в РБ может только Швейцария
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

«Это вам не Эстония, — подчеркнул Межевич. — Так что я не думаю, что электоральная база у Лукашенко уменьшилась — скорее наоборот».

Политолог также отметил, что категория «права человека» весьма и весьма расплывчата.

«На планете Земля, конечно, есть государства, где ситуация с правами человека близка к идеальной, — заметил эксперт. — Например, Швейцария. Вот руководители этой страны, пожалуй, могут сказать, что у них, мол, есть демократия, а вот в Белоруссии ее нет. Но когда то же самое говорят из Франции, из Германии или, упаси Боже, Соединенных Штатов, это по меньшей мере смешно».

Ранее лидер «Коммунистов России» Максим Сурайкин заявил о наличии в КНДР недоступных США военных технологий.

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